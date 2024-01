Kazensko ovadili amaterske vremenoslovce, ki so širili paniko

Srbska policija je po pisanju srbskega časnika Blic uvedla preiskavo proti trem amaterskim vremenoslovcem, ki jih spremlja več deset tisoč ljudi v Srbiji in regiji. Kazensko jih je ovadil diplomirani meteorolog, ki trdi, da trojica s svojimi vremenskimi napovedmi na družbenih omrežjih in v medijih širi paniko, kar je kaznivo dejanje, piše Blic.

Policija bo po pisanju Blica zaslišala amaterske meteorologe Ivana Ristića, Đorđeja Đurića in Marka Čubrila.

Diplomirani meteorolog in pripadnik ministrstva za obrambo je kazensko ovadbo proti njim po navedbah časnika vložil konec leta v Beogradu. V njej je zapisal, da se trojica ni šolala za meteorologe in da prek sredstev javnega obveščanja napovedujejo vreme, čeprav niso strokovnjaki niti niso pooblaščeni za to, po zakonu o hidrometeorološki službi pa to sme početi samo republiški hidrometeorološki zavod.