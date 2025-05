Katoličani skočili v zrak! V cerkvi oskubljena piščančja trupla zavita v plenice (VIDEO)

V Nemčiji te dni vlada ogorčenje zaradi milo rečeno nenavadne predstave v eni od cerkva. Plesna predstava s skoraj golimi nastopajočimi in mrtvimi piščanci v katedrali v Paderbornu je med nemškimi katoličani sprožila ogorčenje, zahtevali so javno opravičilo, navajajo lokalni mediji.

Kar je bilo mišljeno kot slovesna obeležitev 1250. obletnice Vestfalije, se je hitro spremenilo v škandal, ki je šokiral številne kristjane. Veličastna katedrala v Paderbornu, ena najbolj znanih cerkva v Nemčiji, je med uradno slovesnostjo postala prizorišče za kontroverzno predstavo.

Polgoli plesalci so izvedle točko s pomočjo oskubljenih piščančjih trupel, zavitih v plenice, medtem ko je v ozadju igrala pesem z naslovom »Fleisch ist Fleisch« (Meso je meso). Za mnoge je bila simbolika nedvomno neposredno norčevanje iz evharistije in dostojanstva krščanskega bogoslužja.

20.000 ljudi podpisalo peticijo, zahtevajo opravičilo

V nekaj urah je skoraj 20.000 ljudi podpisalo peticijo, ki je zahtevala javno opravičilo za to, kar so opisali kot »skrunitev« katedrale v Paderbornu. Kritiki s prstom kažejo na nadškofa Uda Markusa Bentza in ga obtožujejo, da ni izpolnil svoje dolžnosti varovati tako katedralo kot moralno avtoriteto Cerkve.