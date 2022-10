Preverite, katera nalezljiva bolezen ubije največ ljudi ... Ne, ni Covid-19

Velika prizadevanja za zatiranje pandemije COVID-19 so obrodila sadove in bolezen, ki jo povzroča novi koronavirus, in njegove različice, ni več najsmrtonosnejša nalezljiva bolezen na svetu.

Največkrat prizadene pljuča. FOTO: Tonpor Kasa Getty Images/istockphoto

Tuberkuloza je znova največji morilec nalezljivih bolezni na svetu, je razkril Mel Spigelman, predsednik neprofitnega združenja TB Alliance. Isti strokovnjak je ob tem potožil nad pomanjkanjem osredotočenosti na izkoreninjenje bolezni.

Spigelman je pozdravil hiter in dramatičen napredek pri zajezitvi pandemije Covid-19 z velikim številom varnih in učinkovitih cepiv, testov in zdravljenj, razvitih v dveh letih. Je pa soočenje s tuberkulozo precej bolj naporono, je opozoril.

Leta 2020 se je prvič v desetletju povečalo število letnih smrti zaradi tuberkuloze.

Tuberkuloza je bila pred prihodom COVID-19 največja nalezljiva bolezen na svetu, saj vsako leto zaradi te bolezni umre 1,5 milijona ljudi. Z globalnim upadom števila smrti zaradi covida-19 je tuberkuloza ponovno zavzela prvo mesto, je dejal Spigelman.

Zanimanje za zdravljenje tuberkuloze upada

TB Alliance, neprofitna organizacija, ki si prizadeva za razvoj in dostavo hitreje delujočih in cenovno dostopnih zdravil proti tej bolezni, zlasti v revnejših državah, poudarja, da glede na letno stopnjo umrljivosti tuberkuloza ubije 4.109 ljudi na dan. To so izračunali v primerjavi s 1.449 ljudmi, ki umrejo zaradi covida-19 na dan, na podlagi 40.578 smrti, prijavljenih v zadnjih 28 dneh na spletni strani Univerze Johns Hopkins.

Toda za razliko od COVID-19 se zdi, da je zanimanje za zdravljenje tuberkuloze malo ali celo upada. Pravzaprav je imela pandemija uničujoč vpliv na prizadevanja za boj proti tuberkulozi, saj so bolnišnice za tuberkulozo preobremenjene, da bi oskrbele bolnike s COVID-19, karantene pa bolnikom preprečujejo, da bi prišli na diagnozo in oskrbo.

Posledično se je leta 2020 prvič v desetletju povečalo število letnih smrti zaradi tuberkuloze.

»Prišli smo do negativnega obrata. To je bil velik neuspeh,« je dejal Spigelman.

Medtem ko so bile milijarde dolarjev vložene v boj proti COVID-19, so svetovne gospodarske težave in naraščajoče geopolitične napetosti spodbudile velike donatorje, da so zmanjšali naložbe v boj proti tuberkulozi. »Zelo sem zaskrbljen, da bi bil doseženi napredek, ki ga je že spodkopal Covid-19, lahko še bolj spodkopan,« je zaskrbljen Spigelman.