Katastrofe se vrstijo: po uničujočih poplavah še orkan

Ves konec tedna so se prebivalci Aucklanda in okoliških mest ter tudi turisti, ki jih v tem času na severnem otoku Nove Zelandije ni malo, v strahu pripravljali na orkan Gabrielle, za katerega so oblasti svarile, da bi lahko bil najhujši v zadnjih 40 letih. Šole in univerze so danes zaprte, javni promet deluje omejeno, vodilni letalski prevoznik v državi Air New Zealand pa je odpovedal večino poletov v Auckland in iz njega.

Pričakujejo sunke vetra z jakostjo do 140 km/h in ogromne količine dežja.

Premier Chris Hipkins je prebivalce včeraj pozval, naj se na pot ne odpravljajo, če ni nujno, in svetoval vsem, ki lahko, naj delajo od doma. Dodal je, naj se pripravijo na najhujše, zaščitijo domove in poskrbijo za dovolj hrane in drugih potrebščin v primeru, da dlje ne bi mogli zapustiti domov, obenem pa naj se pripravijo tudi na možnost evakuacije. Danes v Aucklandu pričakujejo sunke vetra z jakostjo do 140 kilometrov na uro, močan veter je mesto bičal že včeraj, zaradi česar je brez elektrike ostalo na tisoče gospodinjstev, do jutri, ko pristojni menijo, da se bo Gabrielle pomaknila naprej, pa bi se veter lahko še okrepil. Orkan je nad severni in vzhodni del severnega otoka prinesel tudi močne padavine, v 24 urah bi lahko zapadlo več kot 250 milimetrov dežja. Že v soboto je orkan opustošil otok Norfolk Island, ki leži okrog 1000 kilometrov od Nove Zelandije. Podiral je drevesa, ljudje so ostali brez elektrike, na srečo pa smrtnih žrtev ni bilo.

Največje novozelandsko mesto si sicer še ni opomoglo od katastrofalnih poplav, ki so prebivalce prizadele konec januarja, ko je v enem dnevu zapadlo več dežja kot običajno v celem mesecu. Štirje ljudje so umrli, na tisoče pa jih še vedno sanira poplavljene domove. Takrat je Hipkins ekstremne vremenske razmere pripisal podnebnim spremembam in prebivalce opozoril, da bo tovrstnih pojavov v primeru, da ne bomo ukrepali, vedno več. A nihče ni pričakoval, da jih bo nova katastrofa doletela že tako kmalu.