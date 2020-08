Katastrofe ni več mogoče preprečiti

Led na Grenlandiji se je stalil do točke, ko ga niti večja prizadevanja za zaustavitev globalnega segrevanja ne bodo rešila, je pokazala študija Univerze Ohio, poroča CNN.»Ledena plošča je sedaj v novem dramatičnem stanju. Tudi če bi bilo podnebje, kakršno je bilo pred 20 ali 30 leti, bi še vedno zelo hitro zgubljali led,« je izjavil, eden izmed avtorjev študije.Preberite tudi:Grenlandska ledena plošča na leto izgubi več kot 280 milijard ton ledu, ki se tali v ocean. To je največji prispevek h globalnemu dvigu morja, saj se to samo zaradi staljenega ledu z Grenlandije na leto dvigne za milimeter, pospešeno taljenje pa bo to še povečalo. Gladina svetovnih morij naj bi se po nekaterih napovedih do konca stoletja dvignila za en meter, kar bo močno spremenilo svetovno krajino, saj bodo mnoga zdajšnja priobalna območja poplavljena. Samo v ZDA 40 odstotkov prebivalstva živi na tako ogroženih obalnih območjih.Izguba ledu je v zadnjih letih tako velika, pravi še ena avtorica študije, da je to povzročilo spremembe gravitacijskega polja nad Grenlandijo. »Prešli smo točke brez vrnitve,« svari Howat in dodaja, da se je vseh 200 ledenikov, ki tvorijo ledeno površino na Grenlandiji, začelo zmanjševati hkrati – in to vse hitreje.Več o katastrofi zaradi taljenja ledu grenlandskih ledenikov, si lahko ogledate na spodnjem videoposnetku v angleščini: