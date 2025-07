Katastrofalni požari: evakuacije na Cipru, deset mrtvih reševalcev v Turčiji (VIDEO in FOTO)

Divji požar je zajel območje na Cipru v bližini priljubljene turistične destinacije – dve osebi sta zgoreli v avtomobilu med poskusom bega, luksuzne vile pa so se spremenile v pepel.

Vsaj 100 kvadratnih kilometrov površine je bilo uničenih v vinorodni regiji severno od mesta Limassol, blizu priljubljenih počitniških točk, potem ko je požar izbruhnil v sredo okoli poldneva. Več požarnih žarišč je bilo še vedno aktivnih v četrtek zjutraj.

FOTO: Etienne Torbey Afp

FOTO: Etienne Torbey Afp

Dve osebi sta umrli, potem ko sta zgoreli v avtomobilu. Po poročanju lokalnih medijev policija skuša identificirati žrtvi, ki sta skušali pobegniti pred ognjem.

Po podatkih policije je bilo poškodovanih vsaj 10 ljudi, od tega dva huje, več ljudi pa pogrešajo. Evakuacije potekajo množično.

Visoke temperature

Požar na Cipru je izbruhnil med hudim vročinskim valom, meteorologi pa napovedujejo, da se bo danes temperatura povzpela do 45 °C – kar bi lahko bil najtoplejši dan v letu na otoku.

FOTO: Etienne Torbey Afp

FOTO: Yiannis Kourtoglou Reuters

Medtem je v Turčiji življenje izgubilo najmanj 10 reševalcev, potem ko jim ni uspelo obvladati uničujočega požara v osrednji provinci Eskisehir.

Kljub intenzivnim prizadevanjem iz zraka in s tal – sodelovalo je 10 helikopterjev, 5 gasilskih letal in 30 gasilskih vozil – so nepredvidljivi vetrovi in suhe razmere povzročili, da se je dva ducata reševalcev nenadoma znašlo sredi besnečega ognja.

Vseh 24 ljudi je bilo evakuiranih, vendar jih je deset umrlo zaradi opeklin in hude zastrupitve z dimom.

FOTO: Yiannis Kourtoglou Reuters

Štirinajst jih je ostalo v bolnišnici, kjer so čez noč prejeli zdravljenje, so sporočili uradniki, poroča dailymail.co.uk.