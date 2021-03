Katastrofalni konec za milijarderja: tri minute po pristanku eksplozija

Vesoljska raketa Starship 10 podjetja SpaceX je v sredo po dosedanjih dveh neuspešnih poskusih le pristala na Zemlji, a jo je nekaj tri minute zatem razneslo s tako silo, da jo je poslalo nazaj kvišku. Do eksplozije je prišlo takoj zatem, ko je SpaceX razglasil uspešen test.Prototip rakete, ki jo želi lastnik SpaceX, eden najbogatejših ljudi, poslati proti Marsu, je po izstrelitvi na jugu Teksasa zajadral 10 kilometrov v zrak, nato pa se začel spuščati. Raketa se je tik pred pristankom iz horizontalnega položaja obrnila v navpičnega in se lepo spustila na tla.Komentator podjetjaje navdušeno in pomirjeno razglasil, da gre v tretje rado in prekinil svoj prenos testa, nakar je raketo pognalo v zrak in v plamenih nazaj na tla. Kljub temu je Musk potem tvitnil, da je raketa pristala v enem kosu, in dodal, da naj počiva v miru.»Ekipa SpaceX dela izjemno! Nekega dne bo pravo merilo uspeha običajnost poletov Starship,« je še tvitnil Musk, SpaceX pa nemudoma po dogodku nesreče ni komentiral.