Katastrofalne poplave pri naših sosedih, zaprte številne ceste (VIDEO)

Obilno deževje ob obsežni vremenski fronti je danes povzročilo poplave na številnih območjih v Liguriji na zahodu Italije. Prekinjena je železniška povezava med Savono in Torinom, zaprte so tudi številne ceste in avtoceste. Na območju Savone so bregove prestopili številni vodotoki, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.Na twitterju je mogoče videti številne posnetke katastrofalnih hudourniških poplav, ki odnašajo vse pred seboj. Samo na območju Savone, ki leži na sredozemski obali zahodno od Genove, je v šestih urah padlo okoli 500 litrov dežja na kvadratni meter.Z nekaterih območij v regiji poročajo celo o več kot 800 litrih dežja na kvadratni meter, ki so padli od danes zjutraj. To je skoraj celoletna količina dežja na tem območju.Meteorologi so izdali rdeče opozorilo tudi za območje severno od Ligurije v Piemontu, kjer je prav tako mogoče pričakovati poplave. Na nevarnost poplav opozarjajo na širšem območju Genove.