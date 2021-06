Katastrofalne napovedi: najhuje šele prihaja, za nekatere je že prepozno

Pomanjkanje vode, eksodus, podhranjenost, izumiranje vrst ... Življenje na Zemlji, kot ga poznamo, se bo korenito spremenilo zaradi klimatskih sprememb, ko bo do imeli otroci, rojeni leta 2021 30 let, opozarjajo znanstveniku v poročilu, ki so ga spisali za Združene narode, njegova vsebina pa je že pricurljala v javnost.



Poročilo, ki ga je napisalo na stotine znanstvenikov Mednarodnega odbora za podnebne spremembe (IPCC), niha med apokaliptičnim tonom in upanjem, da bomo ljudje z dramatičnimi spremembami spremenili svojo usodo. Poročilo na približno 4.000 straneh je veliko bolj alarmantno od predhodnega iz leta 2014. Uradno bo objavljeno leta 2022, ko ga s konsenzom odobri vseh 195 članic ZN-a.

Ne bodo se mogli prilagoditi

Ne glede na stopnjo znižanja emisij toplogrednih plinov, se bodo uničujoči učinki globalnega segrevanja na naravo in na človeštvo boleče pokazali že pred letom 2050. »Najhuje šele prihaja, veliko več posledic na življenja naših otrok in vnukov bo imelo kot na naša življenja,« po navajanju agencije AFP piše v poročilu. Podnebje se je že spremenilo, tudi če se zmanjšajo emisije toplogrednih plinov, bodo posledice resne in močne. Za nekatere živalske in rastlinske vrste je verjetno že prepozno, ne bodo se mogli prilagoditi višjim temperaturam.



Posledice segrevanja ozračja se že poznajo pri kmetijstvu, ribolovu, človeštvo pa trenutno ni pripravljeno, da bi se spopadlo z občutnim poslabševanjem stanja, ki nas čaka.

Milijonom grozi huda revščina

Poročilo se v nekaterih delih bere kot scenarij za apokalipso. Tudi če bi segrevanje omejili na dve stopinj Celzija, bi bilo do leta 2050 lačnih 80 milijonov ljudi več, še 130 milijonov ljudi bo padlo v najhujšo revščino v naslednjih desetih letih, na stotine prebivalcev priobalnih območij pa bo ogroženih zaradi poplav, ki bodo posledica višanja gladine morja. To bo privedlo do množičnih migracij. Ob dvigu temperatur za 1,5 stopinje Celzija bo dodatnih 350 milijonov ljudi izpostavljenih pomanjkanju vode, ob dvigu za dve stopinj Celzija pa 400 milijonov ljudi.

Več nevšečnosti hkrati

Nekatere regije, kot so vzhodna Brazilija, jugovzhodna Azija in osrednja Kitajska bi lahko hkrati prizadelo po več vremenskih nevšečnosti: vročina, suša, ciklon, požari, poplave, bolezni, ki jih prinašajo komarji ...



Kljub alarmantnim ugotovitvam pa znanstveniki izražajo upanje; zapisali so, da bi človeštvo s svojimi dejanji še lahko preusmerilo svojo usodo v boljšo prihodnost, za to pa bi bilo potrebna »radikalna sprememba procesov in obnašanja na vseh področjih: posamezniki, skupnosti,, podjetja, institucije in vlade. Moramo spremeniti svoj način življenja in potrošnjo.«

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: