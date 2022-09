Katastrofa: z dopusta s covidom, opičjimi kozami in hivom

Je sploh lahko še huje? Življenje 36-letnika se je po oddihu v Španiji obrnilo na glavo: po vrnitvi v domovino se ni mogel znebiti slabega počutja, testiranje pa je razodelo kar serijo diagnoz. Najprej je izvedel, da je (znova) pozitiven na novi koronavirus, sledila je diagnoza opičjih koz, za piko na i, in to še kakšno, pa je izvedel, da ima HIV!

Po uradnih podatkih gre za prvi primer hkratne okužbe, italijanski strokovnjaki pa so prepričani, da se je tudi z virusom HIV okužil ravno med usodnim dopustom, med katerim si je, tako je priznal bolnik, večkrat privoščil nezaščitene spolne odnose; pred manj kot letom dni je bil na testiranju za HIV negativen, trenutno visoko virusno breme pa kaže, da se je okužil pred kratkim, poročajo tuji mediji. Med simptomi, o katerih je tožil, so bili povišana telesna temperatura, glavobol, vneto žrelo, vrtoglavica in vnetje v predelu mednožja; bil je tako slaboten, da se je teden dni zdravil v bolnišnici.

Simptomi različnih okužb se lahko prekrivajo.

Najprej so potrdili covid-19, nekaj dni pozneje pa še opičje koze; potem ko je zdravnikom priznal neodgovorno spolno vedenje, so ga testirali še na več spolno prenosljivih obolenj, med katerimi pa je bil pozitiven test na HIV. Italijanski strokovnjaki zato poudarjajo pomen celostne obravnave bolnikov, saj se lahko simptomi različnih okužb tudi prekrivajo in tako otežujejo ustrezno diagnozo ter zdravljenje.

Nemški zdravniki so nedavno poročali o 40-letniku, ki so mu potrdili okužbo z opičjimi kozami, a ko je začetni izpuščaj na nosu napredoval do odmiranja tkiva, so opravili dodatne teste in ugotovili, da im tudi sifilis in HIV. Zaradi spregledanih okužb in nezdravljenih bolezni je bila bolnikova odpornost tako nizka, da se telo preprosto ni moglo učinkovito boriti proti opičjim kozam, zato je zdravljenje potekalo počasi in s številnimi zapleti.