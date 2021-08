Katastrofa v Turčiji: v poplavah umrlo 11 ljudi (VIDEO)

V poplavah na severu Turčije je umrlo najmanj 11 ljudi, ena oseba pa je pogrešana, so danes sporočile pristojne oblasti. Poplave so prizadele najmanj tri mesta ob črnomorski obali Turčije, poroča nemška tiskovna agencija dpa.Po navedbah vladne agencija, pristojne za naravne nesreče (AFAD) so evakuirali več kot 600 ljudi v mestih Bartin, Kastamonu in Sinop, potem ko je na tem območju več dni deževalo. Poplavna voda je v treh mestih odnašala avtomobile, uničila ceste in poškodovala hiše.Posnetki in fotografije v medijih in na družbenih omrežjih prikazujejo ljudi, ki so se pred vodo zatekli na strehe hiš, od koder jih sedaj rešujejo s helikopterji, ter mostove, ki so se pod silo deroče vode porušili, navaja francoska tiskovna agencija AFP.Pri reševanju po navedbah agencije AFAD sodeluje skoraj 1500 ljudi in približno 20 helikopterjev.Meteorologi za petek napovedujejo novo neurje, ki naj bi prizadelo štiri mesta, ki ležijo vzhodno od treh, ki so jih poplave že prizadele.Minister za kmetijstvo Bekir Pakdemirli je v sredo posvaril, da območju grozi »katastrofa, ki ji niso bili priče že zadnjih 50 ali 100 let«.V državi je sicer od konca julija izbruhnilo tudi najmanj 275 požarov, ki so prizadeli 53 od 81 provinc v državi. Požari so največjo škodo povzročili zlasti provincama Antalya in Mugla ob Sredozemskem morju. V požarih, ki so do danes že pod nadzorom, je življenje izgubilo osem ljudi.Samo v Mugli je po podatkih lokalnih oblasti zgorelo več kot 66.000 hektarjev zemlje, po vsej državi jih je bilo uničenih približno 150.000. Suša in vetrovi bi lahko v prihodnjih mesecih v Turčiji sprožili nove požare.