Katastrofa v Petrinji: Izjemen odziv slovenskih kmetov

Fotografija jo je zadela v srce

Hrana na poti v Petrinjo. FOTO: Luka Šangulin, index.hr

Kmetje znova pokazali dobro srce

Minuli teden je 25-letna Blejkav vasi, ki jih je v okolici Petrinje prizadel potres, odpeljala poln kamion hrane za hlevske živali. O tem smo v Slovenskih novicah poročali prvi. Takrat je v sodelovanju s številnimi slovenskimi kmetovalci dobrega srca, sedemtonski kamion napolnila v pol dneva. Ko je danes objavila, da namerava zbrati še en kamion hrane za konje, krave in pujske (pa tudi za pse in mačke), je bil odziv Slovencev, ki so pripravljeni pomagati sosedom v stiski, še večji, prav tako pa je večji kamion, s katerim se Nuša skupaj s fantom(ta je voznik tovornjaka) v prihodnjih dneh odpravlja proti Petrinji.»Za živali sem se odločila zbirati, ker sem videla, da je bil res velik in lep odziv za zbiranje pomoči, predvsem hrane, za ljudi. Čisto neposreden povod za začetek zbiranja pa je bila fotografijav prispevku hrvaškega portala index.hr – na njej je bil konj, ki je gledal iz porušenega hleva, lastnik pa ga je ljubeče božal po glavi. Ta fotografija me je zadela v srce,« nam je že minuli teden povedala Stanićeva. Na vaških območjih blizu epicentra potresa »živi veliko malih kmetov, ki jim je potres uničil hleve, pod ruševinami pa je ostala tudi hrana za živali«.Kot še pravi Nuša, ki ima končano srednjo kmetijsko šolo, narejen pa ima tudi izpit za tovornjak in je trenutno v obdobju iskanja služb, je od ideje, da napolni prvi tovornjak s hrano za hlevske živali, do trenutka, ko so ga začeli raztovarjati na Hrvaškem, minulo manj kot 36 ur. Prvi dan novega leta je s fantom tako preživela na poti med Hrvaško in Slovenijo. Ko so prvič nabirali hrano za živali, so po njenih besedah pomagali številni slovenski kmetje, tudi kmetija Na hribu in veterinarska ambulanta Lovetrina iz Prvačine, kmetiji Anžon in Bitenc iz Kranja, kmetija Mis spod Šmarne gore, kmetija pr' Bečan iz Seničice pri Medvodah,iz Cerknice ter še približno 20 posameznikov.Danes se na pobudo Nuše in ob pomoči številnih slovenskih kmetov polni že drugi tovornjak. Ta je dvakrat večji od prvega, odziv kmetovalcev iz vse Slovenije pa je tokrat še večji, kot je bil ob koncu lanskega leta.Ko to poročamo, tovornjak še ni napolnjen, z lahkoto pa lahko zapišemo, da je le vprašanje ur, preden se bo to zgodilo, kajti slovenski kmetje so tudi tokrat pokazali, da znajo v stiski priskočiti na pomoč hitro, učinkovito in složno. Ko prideš na podeželje, se posledice potresa vidijo povsod: ceste so razpokane, vsaka hiša je praktično sesuta.Za Nušino akcijo so izvedeli tudi novinarji hrvaškega portala index.si, ki so dobrosrčnim slovenskim kmetom namenili že dve zgodbi – najprej so pisali o prvem tovornjaku, danes pa še o tem, da se je odločila ponoviti akcijo. Odziv bralcev hrvaškega portala je bil obakrat izjemen, saj kar niso mogli prehvaliti Nušine odločne volje in dobrote slovenskih kmetov. Eden od najbolj iskrivih komentarjev, ki si ga bo do konca življenja zapomnila tudi mlada Blejka, pa je bil: »Po Nuši bi morali imenovati ulico v Glini!«