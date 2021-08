Katastrofa v Grčiji: število mrtvih narašča, objavljen je grozljiv posnetek s trajekta

Napovedi niso obetavne

Afganistanec imel pri sebi vnetljiva sredstva

​Grčiji pomaga v boju s požari vedno več držav

V Grčiji se 11. dan zapored nadaljujejo obsežni požari, ki pustošijo po gozdovih in ogrožajo naselja. Najmanj 1450 grških gasilcev ob pomoči ekip iz drugih držav nadaljuje boj proti petim večjim požarom severno od Aten, ognjenim zubljem na otoku Evija in trem požarom na Peloponezu.Požari v Grčiji so doslej terjali dve smrtni žrtvi in zahtevali več evakuacij prebivalstva. Severno od Aten se ogenj še naprej hitro širi proti vzhodu in Maratonskemu jezeru, kjer so največje vodne rezerve za grško prestolnico. Izprazniti je bilo treba okoli 10 naselij. Gost dim in pepel sta se čez noč ponovno razširila nad Atenami, zato je kakovost zraka zelo slaba.Napovedi niso obetavne, saj so danes napovedani močni vetrovi in še naprej visoke temperature.Avtocesta, ki povezuje Atene s severom države, ostaja delno zaprta, begunska zatočišča v bližini so izpraznili. Policija je v zvezi s požari v petek popoldne aretirala dve osebi. Po neuradnih navedbah gre za 43-letnega Grka na območju obalnega kraja Krioneri, kjer je ogenj v petek zajel več hiš in podjetij. V parku v Atenah pa so aretirali Afganistanca, ki je imel pri sebi vnetljiva sredstva, obenem pa je kršil prepoved zadrževanja v parkih in gozdovih, ki so jo uvedle grške oblasti zaradi velike nevarnosti požarov.Na otoku Evija (200 kilometrov vzhodno od Aten) so minulo noč z ladjami umaknili več kot 1300 ljudi iz kraja Limni, ki so ga obkrožili plameni. Več deset ljudi se je danes moralo umakniti s plaže Rovies.Lokalne oblasti na Eviji so zaprosile za dodatno letalsko podporo pri gašenju požarov. »Ogenj se neovirano širi, gorijo gozdovi in hiše, ogrožena so človeška življenja,« je davi sporočil guverner regijeDržavne oblasti se sicer še osredotočajo na požare v osrednji Grčiji. Med obiskom na sedežu gasilske brigade v Atenah je grški premierobljubil takojšnje pogozdovanje prizadetih območij po požarih. Na Peloponezu gori na več sto hektarih vzhodno od Olimpije ter v regiji Magna, od koder se je moralo umakniti več kot 5000 prebivalcev in turistov.Grčiji pomaga v boju s požari vedno več držav. Poleg številnih članic EU in drugih evropskih držav je priskočil na pomoč še Egipt s tremi gasilnimi helikopterji. Atene je danes dosegel konvoj 23 gasilskih vozil iz Romunije, po navedbah grške civilne zaščite pa jim pomaga gasiti požare tudi 16 izraelskih in 100 ukrajinskih gasilcev ter 82 gasilcev in dve letali iz Francije. S Cipra je prišlo 40 gasilcev z dvema letaloma, Švica je poslala tri gasilne helikopterje, Švedska pa tri.