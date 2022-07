Katastrofa v Dalmaciji: to se dogaja zaradi rekordno toplega morja (FOTO)

V teh vročih dneh na hrvaški obali niti morje ne ponuja prave osvežitve: temperature morje so namreč izjemno visoke. Kot poroča Jutarnji, so na Mljetu vodi namerili kar 30 stopinj Celzija, v Dubrovniku 29, v Splitu in na Krku pa 28.

Rekordno visoke temperature močno skrbijo znanstvenike, saj te vplivajo na številne spremembe biotskega življenja v Jadranskem morju, ki jih opažajo v zadnjih letih. Zaradi globalnega segrevanja od leta 2016 beležijo pojav neobičajnih rib in meduz, ki iz toplih afriških morij preko Sueškega prekopa in Gibraltarskih vrat prehajajo v Sredozemsko morje.

V Splitu zaradi toplega morja poginilo veliko število rib

Na drugi strani pa iz Splita poročajo o velikem poginu rib, ki so ga opazili na plaži v Stobreču v bližini Splita. Kot ocenjujejo, so ribe poginile prav zaradi visokih temperatur morja in premajhne količine kisika v vodi. Na delu je ribiška inšpekcija, ki bo ocenila škodo. Profesor z odseka za morske študije na univerzi v Splitu Alen Solda je povedal, da pomanjkanje kisika v morju povzročijo visoke temperature ali cvetenje morje. Ciplji, ki jih je naplavilo na obalo, sicer veljajo za odporno vrsto. Ocenil je tudi, da ni prišlo do onesnaženja, saj bi to prizadelo tudi druge vrste, se je pa vsekakor nekaj zgodilo blizu gladine morja.

Pri Splitu je poginilo veliko število rib. FOTO: Ivo Cagalj/Pixsell

»Če se bodo tako visoke temperature nadaljevale, segrevanje morja, pomanjkanje pretoka zraka, bodo zagotovo takšni pojavi postali naš vsakdanjik,« je dejal za Slobodno Dalmacijo.

Naslednje generacije ne bodo poznale sardel

Tako visokih temperatur morja sicer strokovnjaki ne pomnijo in opozarjajo, da je nujen trud po vsem svetu, da zaustavimo rast temperatur zemlje in morja. »Že pol ali ena stopinja lahko za biotsko življenje v morju pomeni ogromno. število sprememb, ki se dogaja v morju je v zadnjih letih neverjetno,« pa je dejal Marcelo Kovačić iz Naravoslovnega muzeja na Reki.

Znanstveniki opozarjajo, da naslednje generacije najverjetneje ne bodo več poznale sardel in papalin. temveč tropske ribe, ki so za zdaj za nas še eksotične. »Temperatura je eden glavnih regulatorjev vseh biokemičnih procesov v živih organizmih, vključno z življenjem v morju. Trend ni dober, in če se bo nadaljeval in bo ta temperatura prodrla v globlje plasti morja, lahko to povzroči hude posledice za živi svet na morskem dnu. Ti organizmi so zelo občutljivi, in če je v njihovem življenjskem prostoru povišana temperatura, to zanje pomeni smrt,« pa je povedal Davor Lučić z Inštituta za morje in primorje Univerze v Dubrovniku.