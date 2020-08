Katastrofa v BiH, padel črn rekord

V Evropi raste število okuženih z novim koronavirusom, zato se v Italiji, od koder so na začetku epidemije prihajali srce parajoči prizori, bojijo novih žarišč. Naši zahodni sosedi so zaprti za številne države z Balkana, obvezna je karantena za vse, ki prihajajo iz Romunije in Bolgarije.»Francija, Španija, Balka: Italija je obkoljena z okužbami«, piše časopis Il Corriere della Sera, ki je objavil podatke o naraščanju novih primerov okužb z virusom sars-cov-2 v zadnjih tednih v evropskih državah. Po številu novookuženih prednjači Španija, sledijo Romunija, Francija, Nemčija, Velika Britanija in Poljska.V Italiji sta v nedeljo umrla dva pacienta s covid-19, kar je najmanj po 21. februarju, na novo pa so odkrili 463 okužb, vendar pa je stanje (še) pod nadzorom. Italijanske oblasti se posebej bojijo t. i. uvoženih primerov, kot je 30 mladih Italijanov, ki so dopustovali na Hrvaškem. Pri naših južnih sosedih so v zadnjih 24 urah potrdili 45 novih okužb, testirali pa so 1247 ljudi. Skupaj je na Hrvaškem aktivnih 585 primerov okužbe.Preberite tudi:Italija je do nekaterih držav vzpostavila kordon, za druge pa je svoje meje zaprla. Med slednjimi je tudi Bosna in Hercegovina, kjer so imeli v nedeljo najbolj tragičen dan od začetka epidemije; potrdili so rekordnih 16 smrti zaradi covid-19.V Federaciji BiH, kjer so testirali 596 vzorcev in potrdili 73 novih okužb, je umrlo deset ljudi. V Republiki srbski so opravili 519 testov, v 98 primerih so potrdili okužb. Umrlo je šest ljudi. Čeprav je največ okužb na področju Sarajeva in Banjaluke, pa oblasti v Sarajevu trdijo, da je širjenje pod nadzorom.Skupno število mrtvih zaradi novega koronavirusa v Federaciji BiH je 211, v Republiki srbski pa 199 oseb.