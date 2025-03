Katastrofa ogromnih razsežnosti v Rusiji! Razneslo 100.000 ton goriva, na terenu 450 gasilcev, posnetki neverjetni (VIDEO)

V skladišču nafte v ruski regiji Krasnodar, kjer še vedno besni požar po napadu ukrajinskega drona v začetku tega tedna, je prišlo do velike eksplozije, so sporočile regionalne oblasti.

»Med postopkom gašenja je zaradi padca tlaka v gorečem rezervoarju prišlo do eksplozije naftnih derivatov in izpusta gorečega olja,« so sporočili uradniki na Telegramu.

V zraku prekomerne ravni škodljivih kemikalij

Ogenj se je razširil na drug rezervoar in območje požara se je povečalo na 10.000 kvadratnih metrov, so dodali, kar je več kot podvojilo prvotno območje požara. Gasiti ga je poskušalo več kot 450 gasilcev, dva sta bila poškodovana.

Tiskovna agencija Interfax je navedla regionalne oblasti, da so atmosferski testi odkrili prekomerne ravni škodljivih kemikalij, vključno z benzenom, na dveh bližnjih lokacijah.

Skladišče v bližini vasi Kavkaskaje se nahaja na železniškem terminalu za dobavo ruske nafte v naftovod, ki Kazahstan povezuje s Črnim morjem.