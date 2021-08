Katastrofa nevidenih razsežnosti: srce parajoči posnetki iz zraka (VIDEO)

Uničenje zaradi požarov je popolno. FOTO: Louiza Vradi, Reuters

Gozdni požari na Balkanu ogrožajo prebivalce

Gasilci so v ponedeljek zvečer zaradi požara, ki že nekaj dni gori v mestu Kukes v Albaniji, evakuirali lokalne prebivalce in živali. Pri gašenju požara sodelujejo tudi gasilci s Kosova, ki požar gasijo s tal in iz zraka. Požari divjajo tudi drugod po Albaniji. Požar nad predorom Kalimash ogroža hiše na območju. Gasilcem je uspelo obvladati požar, ki je izbruhnil v narodnem parku Llogara, medtem ko so se razmere po požaru na gori Dukat normalizirale.



Gozdni požari divjajo tudi drugod po Balkanu. V BiH je požar, ki je v Crnoglavu izbruhnil konec prejšnjega tedna, v ponedeljek zvečer ogrozil več hiš. V naselju Zaušje je v ponedeljek gorel gozd. Gasilci so še na kraju dogodka. Požar na območju občine Neum so gasilci uspešno pogasili. Nizko rastlinje, trava in odpadki so v ponedeljek zagoreli v Mostarju, Čitluku in Konjicu, vendar so gasilci požare lokalizirali.



STA

Medtem ko v številnih krajih po Grčiji še vedno gori, potekajo prve ocene škode obsežnih požarov. Po ocenah inštituta za geologijo na atenski univerzi je doslej v državi pogorelo 90.000 hektarov površin. Razsežnost uničenja, ki so ga za seboj pustili ognjeni zublji, kažejo tudi posnetki iz zraka, ki so srce parajoči.Grški premierse je v ponedeljek državljanom opravičil za vse šibke točke, ki jih je morebiti razkril boj proti požarom. Na pomoč pri obnovi požganih hiš, industrijskih poslopij in na drugih področjih namerava država priskočiti s 500 milijoni evrov. Grška vlada namerava tudi reorganizirati civilno zaščito. V zadnjih dneh so izvedli 63 organiziranih evakuacij.Premier je povedal, da je v zadnjih dneh po vsej državi skupaj izbruhnilo 586 gozdnih požarov, podnebja da ne želi izkoristiti kot izgovor zanje, a je vendarle prepričan, da je odigralo pomembno vlogo. V televizijskem nagovoru je dejal, da se Grčija ubada z »naravno katastrofo nevidenih razsežnosti,« ko požari divjajo po vseh delih države. »Očitno je, da podnebna kriza trka na vrata planeta.«Požare poganjata vročina, ki je zajela Grčijo, in suša. Zibelki demokracije tudi prihodnji dnevi ne bodo prizanašali, živo srebro se bo po napovedih vremenoslovcev