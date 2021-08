Katastrofa na meji: skozi kolono so se prebijali reševalci

Na hrvaških cestah vlada kaos. Pred mejnim prehodom Gruškovje je za vstop v Slovenijo kolona vozil dolga več kilometrov.



Kakšne so razmere na slovensko-hrvaškem mejnem prehodu, je novinarjem 24sata razkril bralec in povedal, da so ljudje nervozni in da zapuščajo svoja vozila. Opazil pa je tudi, da se je do nekoga skozi stoječo kolono vozil prebijalo reševalno vozilo.



»Vozil sem v nasprotni smeri. Na avtocesti je kaos, kolona vozil je dolga najmanj osem kilometrov in več kot očitno je, da je pred njimi dolga noč,« je poročal bralec.



»Nič strašnega se ni zgodilo. Po naših informacijah je reševalec prišel zaradi potnika, ki je bil v tranzitu. Kolona vozil je dolga šest kilometrov, na izstop iz države pa se čaka štiri ure,« so novinarjem potrdili pri policiji.







