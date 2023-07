Katastrofa: dvigal 16 ton betona in se v ognju zrušil v globino (VIDEO)

Na zahodni strani Manhattna v New Yorku se je davi zrušil gradbeni žerjav, potem ko ga je zajel ogenj. Smrtnih žrtev ni bilo, lažje poškodovanih pa je bilo najmanj šest ljudi, od tega dva gasilca. Gasilci so zgodaj davi začeli prazniti območje, ko so se spopadli s požarom.

Žerjav so postavili za namen gradnje nove 45-nadstropne stolpnice, nedaleč od popularne turistične točke Times Square.

Dvigal 16 ton betona

Videoposnetki prič, ki jih prikazujejo lokalne televizije, kažejo, da je požar izbruhnil v motorju žerjava, ki je dvigal 16 ton betona proti vrhu nastajajoče stolpnice. Pri tem je počil kabel, nato je žerjav zgrmel na tla, pred tem pa še nekoliko zanihal in zadel tudi sosednje poslopje.

Upravljavec žerjava je po izbruhu požara pravočasno pobegnil, gasilci pa so hitro prispeli na kraj nesreče in začeli gasiti požar iz sosednje zgradbe, vendar niso bili dovolj hitri, da bi preprečili zrušenje žerjava.

Zadnja večja tovrstna nesreča z zrušenjem gradbenega žerjava se je na Manhattnu zgodila leta 2008, ko je umrlo sedem ljudi, 24 pa jih je bilo poškodovanih, sicer pa so takšne nesreče v ameriškem velemestu dokaj pogoste.