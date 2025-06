Karte na električnem trgu so se premešale: Tesla izgubila primat

Še pred enim letom si verjetno nihče ne bi mislil, da se bo položaj dolgo vodilnega proizvajalca električnih avtomobilov Tesla v razmeroma kratkem času precej poslabšal. Vedelo se je, da tekmeci napadajo, že leto 2024 ni bilo več tako bleščeče, toda letos gre podjetju še slabše.

Prodaja jim je upadla, še posebno strmo v Evropi – v treh mesecih za 37 odstotkov, in to ob dejstvu, da se je prodaja električnih avtomobilov na stari celini povečala za 28 odstotkov. Na Kitajskem ni bilo tako hudo, tam je njihov posel le stagniral, številke so bile zelo podobne kot lani. Za ZDA najbolj natančnih številk ni, po nekaterih podatkih naj bi se prodaja tam v prvem kvartalu zmanjšala za osem odstotkov, spletni portal Electrec dopušča, da je minus večji, tja do 15 odstotkov. Tesla sicer v četrtletnih poročilih ne daje geografskega prereza prodaje.

Prodaja Tesle je letos opazno manjša, predvsem v Evropi, tudi v ZDA, stagnira na Kitajskem.

Konkurenca se izboljšuje in je vse bolj množična.

Kje so vzroki?

»Položaj Tesle se je v zadnjem letu precej spremenil. Vzrok ni zgolj politična angažiranost Elona Muska, temveč tudi dejstvo, da so konkurenčni proizvajalci električnih vozil bistveno napredovali. Njihovi modeli so boljši in cenejši, kot so bili pred dvema letoma, ko je Tesla še dominirala na električnem trgu,« meni Andrej Pečjak, pionir električne mobilnosti v Sloveniji in poznavalec trendov. Kot pravi, je pri Tesli opazno tudi pomanjkanje novih modelov: »Izjema je cybertruck, ki pa se prodaja izključno v ZDA – in še tam ne najbolj uspešno. Cybertruck je s futuristično obliko zgrešil ciljno skupino kupcev pick-upov, ki so precej konservativni. Že električni pogon jim pogosto ni po godu, še manj pa dizajn, ki spominja na film Vojna zvezd. Tu je še robotaksi [cybercab], dvosed brez volana – pričakujem polom, a čas bo pokazal svoje.«

Kot dodaja Pečjak, je v Evropi, zlasti v Nemčiji, k padcu prodaje prispevala tudi Muskova javna podpora stranki AfD. Zakaj je podprl politično gibanje, ki nima prav nobene povezave z električno mobilnostjo ali energetsko tranzicijo, ostaja nerazumljivo. »Kljub vsemu me za prihodnost Tesle ne skrbi preveč. Američani so pragmatični in odzivni – rešitve znajo najti bistveno hitreje kot mi, bolj togi Evropejci. Podjetje bo obstalo, s šefom Elonom Muskom ali brez njega; navsezadnje je le manjšinski lastnik z okoli 13-odstotnim deležem,« pravi naš sogovornik.

Menjave modelov

Tesla je letos predstavila prenovljeni Y, ki je bil doslej njihov najpomembnejši tržni model, in marsikdo se sprašuje, ali ni na slabšo prodajo vplivalo tudi to (prenovljeni Y ni bil takoj dosegljiv). Vprašanje je, koliko lahko prenovljeni model izboljša številke. Pri ponudbi modelov pa je še vedno neodgovorjeno eno res pomembno vprašanje: kdaj in ali bo Tesla pripravila cenejši model? Tega je Musk omenjal že pred skoraj petimi leti, neuradno se je govorilo o tesli 2 oziroma avtomobilu za 25 tisoč evrov. Bolj ko je tekel čas, manj je bilo konkretnih informacij. Podjetje naj bi do poletja vendarle predstavilo nekaj na temo cenejšega avtomobila, čeprav še ni jasno, ali bo to popolnoma novi model ali skromnejša izvedba nečesa obstoječega.