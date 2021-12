Karl Nehammer kandidat za novega kanclerja

Predsedstvo avstrijske ljudske stranke ÖVP je dosedanjega notranjega ministra Karla Nehammerja danes imenovalo za novega predsednika stranke. Nehammer je s tem postal tudi kandidat za novega kanclerja. Podrobnosti o novi sestavi vlade naj bi Nehammer sporočil na novinarski konferenci, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Deželni glavarji iz vrst ÖVP so se že v četrtek zvečer dogovorili o tem, da bo Nehammer na položaju predsednika stranke nasledil Sebastiana Kurza in na kanclerskem položaju Alexandra Schallenberga. Avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen naj bi ga tako predvidoma že prihodnji teden zaprisegel na položaj novega kanclerja. Podpredsednik koalicijskih Zelenih, podkancler Werner Kogler, je še pred imenovanjem Nehammerja za novega predsednika ljudske stranke ocenil, da ta predstavlja »odlično osnovo« za nadaljevanje dela koalicijske vlade med ÖVP in Zelenimi.

35-letni Kurz, ki je pred kratkim prvič postal oče, je v četrtek sporočil, da se umika iz politike in da bo sedaj čas namenil družini. Še isti dan je odstop s kanclerskega položaja ponudil njegov naslednik Schallenberg. Odstop je utemeljil z besedami, da ni bil nikoli njegov namen in niti cilj, da bi prevzel vodenje stranke. Zavzel se je, da bi bil kancler in predsednik stranke ena oseba.

Schallenberg ni pojasnil, ali se želi vrniti na čelo zunanjega ministrstva, kjer je bil, preden je prevzel vodenje avstrijske vlade. Sledil je tudi odstop finančnega ministra Gernota Blümela, ki velja za tesnega zaupnika Kurza.