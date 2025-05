Kardinal razkril zanimive podrobnosti po konklavu: Ko je papež prišel na večerjo, mu nihče ni želel pristopiti

Beograjski nadškof in kardinal Laszlo Nemet je v pogovoru za madžarsko televizijo RTL spregovoril o nedavno zaključenem konklavu v Vatikanu in razkril nekaj zanimivih podrobnosti po izvolitvi novega papeža Leona XIV., poroča Klix.ba.

Kot je povedal, novo razglašeni papež Robert Prevost sploh ni pričakoval izvolitve.

»Ko so začeli prihajati glasovi kardinalov in je bilo vse bolj jasno, da bo izbran, je le sklonil glavo v roke,« je dejal Nemet. Poudaril je, da Prevost ni iskal visokih cerkvenih položajev niti ni pripadal vplivnim krogom znotraj Cerkve, temveč se je »popolnoma prepustil božji volji«, kar kardinal Nemet ocenjuje kot »izjemno stvar«.

Razkril je tudi, da je bila prva večer po izvolitvi med kardinali precej napeta. »Ko je Papež prišel na večerjo, mu nihče ni hotel pristopiti. Stal je sam, v belem, nekoliko izgubljen. Takrat smo trije skupaj s salezijancem in enim frančiškanom sklenili, da človeka ne moremo pustiti samega. Vprašali smo ga, ali se lahko usedemo, on pa je le dejal: 'Dajmo, dajmo.' In tako sem večerjal s Papežem,« se je spomnil Nemet.

Papež Leon XIV. je v nedeljo v svojem prvem nagovoru vernikom na Trgu svetega Petra pozval k miru v svetu. Pred zbrano množico se je zavzel za pravičen mir v Ukrajini in za prekinitev ognja v Gazi, pri čemer je spomnil na trpljenje civilistov v palestinski enklavi.

Dejal je tudi, da ga dogodki v Gazi »globoko žalostijo«, ter pozval k prekinitvi ognja v vojni med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas.

»V današnjem dramatičnem kontekstu tretje svetovne vojne (...) tudi jaz pozivam vplivne sveta s ponavljanjem teh vedno aktualnih besed: Nikoli več vojne!« je dejal Leon XIV. pred več deset tisoč verniki z balkona bazilike svetega Petra v Vatikanu.

Novi papež je v prvi nedeljski molitvi na Trgu svetega Petra spomnil tudi na tragične dogodke druge svetovne vojne, ki se je končala pred 80 leti in v kateri je umrlo 60 milijonov ljudi.