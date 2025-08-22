Kar trije ugrizi modrasa v Istri: deček padel v nezavest

V zadnjih šestih dneh so na območju Pulja v Istri na Hrvaškem obravnavali kar tri ugrize modrasov. Najprej je 15. avgusta strupenjača ugriznila sedemletnega dečka na plaži, vendar je bilo videti le prasko na prstu desne noge, tako da ni bilo razloga, da bi takoj odšli k zdravniku. Toda fantič se je ponoči okoli polnoči zbudil zaradi hudih bolečin, stopalo noge je bilo modro in oteklo, potem pa je padel v nezavest.

Zdravniki so opazili sledi ugriza in takoj posumili na modrasa. Sledil je dramatičen boj za življenje, saj je otrok že kazal klinične znake šoka in začetno odpovedovanje organov. Puljski zdravniki so ga oživljali in tudi rešili, potem pa so ga s helikopterjem odpeljali v reško bolnišnico. Fantič ni več v nevarnosti.

Modrasa prepoznamo po rožičku na vrhu glave in cikcakastem vzorcu.

V torek zvečer so v puljski bolnišnici obravnavali še dva ugriza modrasa, vsi trije primeri so se zgodili v krogu 15 kilometrov. Pri nemškem državljanu, ki ga je kača ugriznila na sprehodu ob suhozidu, je bilo potrjeno, da ga je ugriznil modras, tako da so zdravniki uporabili protistrup.

Kljub temu hrvaški strokovnjaki poudarjajo, da okoli Pulja sicer ne zaznavajo velikega števila kač. »Srečanja s kačami so zelo redka, in če jo že srečate, povzročite hrup, da jo prestrašite, ker se nas v resnici one bolj bojijo kot mi njih,« je pojasnil dr. Dušan Jelić, biolog in predsednik Hrvaškega inštituta za biotsko raznovrstnost. Modrasa prepoznamo po rožičku na vrhu glave in cikcak vzorcu. Zraste lahko od 65 do 90 cm in je svetlo rjave, rdečkasto rjave ali sive barve.