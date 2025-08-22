NEVARNO

Kar trije ugrizi modrasa v Istri: deček padel v nezavest

Puljski zdravniki reševali življenje fantiča, ki ga je kača ugriznila na plaži.
Fotografija: Vse kače se ljudi bojijo in se jim, če se le da, umaknejo. FOTO: Griša Planinc
Odpri galerijo
Vse kače se ljudi bojijo in se jim, če se le da, umaknejo. FOTO: Griša Planinc

S. F.
22.08.2025 ob 09:22
S. F.
22.08.2025 ob 09:22

Poslušajte

Čas branja: 1:57 min.

V zadnjih šestih dneh so na območju Pulja v Istri na Hrvaškem obravnavali kar tri ugrize modrasov. Najprej je 15. avgusta strupenjača ugriznila sedemletnega dečka na plaži, vendar je bilo videti le prasko na prstu desne noge, tako da ni bilo razloga, da bi takoj odšli k zdravniku. Toda fantič se je ponoči okoli polnoči zbudil zaradi hudih bolečin, stopalo noge je bilo modro in oteklo, potem pa je padel v nezavest.

Zdravniki so opazili sledi ugriza in takoj posumili na modrasa. Sledil je dramatičen boj za življenje, saj je otrok že kazal klinične znake šoka in začetno odpovedovanje organov. Puljski zdravniki so ga oživljali in tudi rešili, potem pa so ga s helikopterjem odpeljali v reško bolnišnico. Fantič ni več v nevarnosti.

Modrasa prepoznamo po rožičku na vrhu glave in cikcakastem vzorcu.

V torek zvečer so v puljski bolnišnici obravnavali še dva ugriza modrasa, vsi trije primeri so se zgodili v krogu 15 kilometrov. Pri nemškem državljanu, ki ga je kača ugriznila na sprehodu ob suhozidu, je bilo potrjeno, da ga je ugriznil modras, tako da so zdravniki uporabili protistrup.

Kljub temu hrvaški strokovnjaki poudarjajo, da okoli Pulja sicer ne zaznavajo velikega števila kač. »Srečanja s kačami so zelo redka, in če jo že srečate, povzročite hrup, da jo prestrašite, ker se nas v resnici one bolj bojijo kot mi njih,« je pojasnil dr. Dušan Jelić, biolog in predsednik Hrvaškega inštituta za biotsko raznovrstnost. Modrasa prepoznamo po rožičku na vrhu glave in cikcak vzorcu. Zraste lahko od 65 do 90 cm in je svetlo rjave, rdečkasto rjave ali sive barve.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Istra modras kača ugriz bolnišnica

Priporočamo

Boban Stojanović se zagovarja, da je na Resljevi, kjer živita žena in hčerka, hranil drogo, a ne zato, da bi jo prodajal
Babica dečka, ki je umrl v razgretem avtu pri Preboldu: »Jokam dan in noč«
Andrej Stare v boju za rakom, ostal brez dveh nožnih prstov in stopalnice
Poslanka Levice udarila po mizi: »Ni prav, da upokojenka plačuje dvakrat več kot menedžer«

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

Komentarji:

Priporočamo

Boban Stojanović se zagovarja, da je na Resljevi, kjer živita žena in hčerka, hranil drogo, a ne zato, da bi jo prodajal
Babica dečka, ki je umrl v razgretem avtu pri Preboldu: »Jokam dan in noč«
Andrej Stare v boju za rakom, ostal brez dveh nožnih prstov in stopalnice
Poslanka Levice udarila po mizi: »Ni prav, da upokojenka plačuje dvakrat več kot menedžer«

Izbrano za vas

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.