Kar je za turiste spominek, je škodljivo za naravo

Približno milijon obiskovalcev vsako leto občuduje znameniti Giant's Causeway, čudež narave Severne Irske, a mnogi s seboj prinesejo še nekaj drugega – kovanec za srečo ali ljubezen. Ta navada pa zdaj resno ogroža prvo območje na Severnem Irskem, vpisano na Unescov seznam svetovne dediščine.

Obiskovalci že desetletja namreč radi vtaknejo majhne kovance v razpoke med približno 40.000 šestkotnimi bazaltnimi stebri, ki so nastali pred 60 milijoni let ob izlitju lave. A to, kar se zdi kot neškodljiva gesta za srečo, pušča resne posledice.

Proti škodljivi razvadi se borijo.

V okviru konservatorskega projekta so kamnoseki nedavno odstranili kovance z desetih testnih lokacij.

Tujki v naravi

»Kovanci hitro zarjavijo, rja se razširi, kar povzroči, da se bazalt lomi,« je za AFP namreč pojasnil Cliff Henry, naravovarstveni predstavnik Giant's Causewaya. »Najdemo vse – evre, dolarje, kovance iz vseh držav sveta,« je dejal. Britanska geološka služba je že leta 2021 opozorila, da kovanci povzročajo resno škodo. Zato so oblasti zdaj po celotnem območju postavile opozorilne table z napisi »Ne puščajte sledi«. Turistična vodnica Joan Kennedy pravi, da ljudje pogosto posnemajo druge: »Ko en turist vidi kovanec, ima občutek, da mora tudi sam prispevati svojega.« Z vodniki zdaj obiskovalce prijazno, a odločno prosijo, naj to prakso prenehajo.

V okviru 30.000 funtov vrednega konservatorskega projekta so kamnoseki sicer nedavno odstranili kovance z desetih testnih lokacij. Postopek so izvedli čim bolj nežno, da ne bi povzročili dodatne škode. »Preizkus je bil uspešen in zdaj ga bomo razširili na večji del območja,« je povedal Henry. »Če odstranimo večino kovancev in jasno povemo, naj jih ljudje ne vtikajo več, morda rešimo problem. Obiskovalci lahko vidijo ta čudež narave in želimo si, da ostane poseben tudi za prihodnje generacije.«