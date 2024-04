Kar 353 balerin zdržalo minuto na konicah prstov

Več kot minuto so zdržale na konicah prstov in se tako zapisale v zgodovino. Kar 353 balerin je hkrati pokazalo neverjetno mišično moč, ravnotežje, eleganco in spretnost ter se v ikoničnem položaju nasmihalo televizijskim kameram in fotografskim objektivom v razkošnem newyorškem hotelu Plaza.

Z vsega sveta

Na dogodek, ki bo krasil tudi strani nove Guinnessove knjige, so prišle plesalke z vsega sveta, ki so premagale prejšnji rekord, takrat ga je doseglo 306 balerin; te so slavile leta 2019, in sicer med priljubljeno oddajo Live! s Kelly in Ryanom, ki so jo snemali v živo. Pravila velevajo, da se balerine dvignejo na konice svojih prstov, stopala morajo biti ob tem popolnoma iztegnjena, in v napornem položaju zdržijo najmanj minuto.

Zahtevne tehnike ne bi smele trenirati pred 14. letom. FOTO: Peopleimages/Getty Images

Največ je bilo ameriških plesalk, in sicer iz 20 zveznih držav, prišle pa so tudi balerine iz Nemčije, s Portugalske in Japonske. Vse so nadvse ponosne na neverjeten dosežek, mnoge pa drugega kot zmage preprosto niso bile pripravljene sprejeti, saj so odpotovale v ZDA samo zaradi dosege rekorda. Ko je organizator potrdil nov vpis v elitno knjigo, navdušenim vzklikom in ploskanju v preddverju uglednega hotela na Manhattnu ni bilo videti konca, ves trud je bil poplačan, so prepričane udeleženke.

In čeprav je večina dogodek pospremila z občudovanjem, pa strokovnjaki vendarle opozarjajo tudi na tveganja in neprimernost. Nekatere plesalke so stare šele 13 let, pa že intenzivno izvajajo to zahtevno tehniko, imenovano tudi en pointe; ortopedi jo odsvetujejo pred 14. letom. Pred to starostjo so namreč kosti v stopalih še premehke, neprimerni treningi bi tako lahko povzročili hude poškodbe in trajne deformacije.