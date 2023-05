Kapo dol: z odrezanima nogama je osvojil Everest (FOTO)

Nekdanji britanski vojak, po rodu Nepalec, je izgubil obe nogi, ko je služil v Afganistanu, od nedavnega pa se lahko pohvali z izjemnim dosežkom. Čeprav ima obe nogi odrezani nad kolenom, je Hariju Budhi Magarju uspelo osvojiti Mount Everest.

»Če je uspelo meni priplezati na vrh sveta, potem lahko vsak, ne glede na svoje omejitve, uresniči svoje sanje,« je 43-letnik pospremil podvig z motivacijskimi besedami. Magar je 15 let služil kot desetnik polka tujih vojakov v britanski vojski in izgubil nogi v improvizirani eksploziji leta 2010. Zdaj ima protezi, s katerima se mu je uspelo povzpeti na najvišjo goro na planetu.

V težkih trenutkih se je spomnil svoje družine.

Najvišji vrh gore z 8848 metri nadmorske višine je dosegel v petek ob treh popoldne. »Bilo je težko, težje, kot bi si lahko predstavljal. A morali smo nadaljevati in vztrajati do vrha ne glede na to, kako zelo je bolelo in kako dolgo je trajalo,« je oče treh otrok sporočil, ko je prispel v bazni tabor.

Med vzponom je moral premagovati hude bolečine. FOTO: Osebni arhiv

Kot je povedal, je bila prav misel na družino tista, ki ga je spodbudila, da je v težkih trenutkih nadaljeval in ni odnehal, dokler ni uresničil neverjetnega cilja, ki si ga je zadal, čeprav nima nog. Vzpona na goro, ki jo Nepalci imenujejo čelo sveta, pa ni opravil le zase, ampak tudi za dober namen. Na tak način je pomagal zbirati denar štirim različnim dobrodelnim organizacijam, ki pomagajo vojnim veteranom. Njegov podvig je še vedno mogoče denarno podpreti na spletni platformi crowdfunder.co.uk/p/harieverestappeal.

Preberite še: