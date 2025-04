Kaos zaradi orkanskega vetra! Podira drevesa, odnaša strehe, prekinjene trajektne linije ... (VIDEO)

Orkanski veter, ki od noči piha v Dalmaciji, je podrl več dreves in poškodoval več streh ter na odprtem morju povzročil nekajmetrske valove. Cestni promet je oviran, trajektne in druge ladijske povezave proti otokom pa prekinjene. Po napovedih vremenoslovcev se bodo razmere do konca dneva umirile. Sunki orkanskega juga so na območju Dalmacije ponoči in dopoldne dosegali hitrost do 110 kilometrov na uro.

Padlo več dreves in odnašalo strehe

Posledice odpravljajo po celotni šibeniško-kninski županiji. Gasilci večinoma odstranjujejo padlo vejevje in drevesa ter predmete, ki jih je raznesel močan veter.

V središču Šibenika je padlo več dreves in odnašalo strehe. Posebej nevarno je v starem mestnem jedru, kjer so na tla padali deli kamnitih fasad in dotrajanih streh. Težave so tudi na terasah gostinskih lokalov, kjer veter podira cvetlična korita, stole in drugo lažje pohištvo.

Zaradi visokih valov na odprtem morju je bila otežena tudi plovba. Na območju Srednje Dalmacije so orkanski sunki juga na odprtem morju povzročali valove, visoke do pet metrov, so za Hino pojasnili pri pomorskem hidrometeorološkem centru v Splitu.

Državni hidrometeorološki zavod je zaradi močnega vetra za večji del Dalmacije in Kvarner za danes izdal oranžno vremensko opozorilo. Za druge dele države z izjemo območja Zagreba velja rumeno opozorilo.