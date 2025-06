Kaos zaradi hude nevihte! Veter odnašal vse, ulice pod vodo, umrl 12-letni deček (VIDEO)

Po vročinskem valu, ko so v večjem delu Francije temperature presegle 35 stopinj Celzije, so državo zvečer zajela močna neurja. Umrla sta dva človeka, 17 je bilo poškodovanih, od tega eden huje, je sporočila civilna zaščita.

Smrtne žrtve zahtevala drevesa

Neurja so povzročila veliko gmotno škodo, brez elektrike pa je bilo davi še vedno okoli 100.000 gospodinjstev, večinoma v osrednjem delu države.

Smrtne žrtve so zahtevala drevesa, ki so padla med neurjem s sunki vetra, ki so presegli sto kilometrov na uro, ponekod celo 130 kilometrov na uro.

Poslanci za kratek čas morali prekiniti sejo

V bližini Montaubana na jugozahodu države je bilo podrto drevo usodno za 12-letnika. V kraju Mayenne na zahodu Francije pa je po podatkih gasilcev umrl moški, ki je s štirikolesnikom trčil v drevo, ki je padlo na cesto.

V Parizu je po poročanju televizije BFMTV med močnim dežjem voda vdrla v poslopje parlamenta, zaradi česar so morali poslanci za kratek čas prekiniti sejo.

Močno deževje je povzročilo tudi poplave na več postajah podzemne železnice in težave v prometu. Temperature so v 20 minutah padle za enajst stopinj Celzija.

Danes iz več delov države poročajo o motnjah v železniškem prometu, v Parizu pa so zaprti parki.

Francoska meteorološka agencija Meteo-France je medtem za danes preklicala oranžni alarm za nevihte.