Kaos v studiu: en klovn, drugi nesposoben (FOTO in VIDEO)

REUTERS Joe Biden FOTO: Brian Snyder Reuters

REUTERS U.S. President Donald Trump speaks in the first 2020 presidential campaign debate with Democratic presidential nominee Joe Biden held on the campus of the Cleveland Clinic at Case Western Reserve University in Cleveland, Ohio, U.S., September 29, 2020. Olivier Douliery/Pool via REUTERS FOTO: Pool Reuters

REUTERS Moderator soočenje, TV voditelj na Fow News Chris Wallace ni imel nadzora nda soočenjem. FOTO: Pool Reuters

REUTERS Prvo soočenje ameriških predsedniških kandidatov. FOTO: Brian Snyder Reuters FOTO: Pool Reuters

REUTERS Prvo soočenje ameriških predsedniških kandidatov. FOTO: Brian Snyder Reuters

REUTERS Donald Trump FOTO: Brian Snyder Reuters

REUTERS Donald Trump in Melania Trump ob odhajanju z debate. FOTO: Brian Snyder Reuters

REUTERS Joe Biden z ženo Jill Biden ob koncu debate.FOTO: Brian Snyder Reuters

Že tradicionalno so soočenja predsedniških kandidatov pred volitvami v ZDA tista, ki naj bi prinesla odločitev neodločenih volivcev. Stežka se je pričakovalo prvo predsedniško soočenje pred novembrsko odločitvijo med aktualnim predsednikomin demokratskim protikandidatom. Odgovorila naj bi na nekaj ključnih vprašanj, perečih za ZDA, a se je v tokratni uri in pol večkrat zgodilo, da so se lahko gledalci vprašali, ali ne gledajo morda kakšnega resničnostnega šova.Republikanec Trump, ki upa na nov mandat v Beli hiši, je nasprotnika oklical za »nekompetentnega«, Biden pa mu je dejal, da je »klovn«. Povezovalec debate, voditelj na Fox Newsu,ni imel prav nobenega nadzora nad debato in govornikoma, ko so govorili o covidu, rasizmu in politično brutalnosti.V debati, če ji lahko tako rečemo, bi lahko izpostavili štiri ključne točke. Prva, ki se tiče koronavirusa. Joe Biden je komentiral strašno smrtnost v ZDA zaradi tega virusa: »Predsednik nima načrta. Ničesar ni pokazal.« Po drugi strani pa je Trump dejal, da Biden nikoli ne bi mogel opraviti dela, kot ga je njegova ekipa. Poleg tega je Trump tudi povedal, da je načrt, da bo cepivo za virus pred volitvami in da ga bodo hitro distribuirali povsod, a mu Biden zabrusil: »Zakaj bi Američani verjeli nekomu, ki tako pogosto laže?« Spomnil je na Trumpove besede: »To je isti mož, ki je dejal, da bo do velike noči virus izginil. Ob toplem vremenu ga ne bo več – izginil bo kakor čudež. Morda si lahko vbrizgate nekaj razkužila.«Eno izmed perečih vprašanj je bilo o plačevanju davkov, potem ko je New York Times razkril, da Trump v zadnjih letih ni plačal skoraj da nič dohodnine (750 dolarjev v letih 2016 in 2017). Ponudil je preprosto obrambo: »Nočem plačevati davkov.« Hkrati pa je dejal, da plačuje milijone dolarjev davkov. Biden ga je pozval, da pokaže davčne napovedi. Trump je še dejal: »Dejstvo pa je, da plačujem davke po zakonodaji, ki jo je sprejel.«Kot je bilo pričakovati, je Trump nasprotniku na pladnju serviral tudi nasprotnikovega sina, češ, da so njegovi posli v Ukrajini koruptivni. Nekdanji podpredsednik pa je odgovoril: »Tukaj ne gre za mojo ali njegovo družino, gre za vašo družino – Američane. Ne želi govoriti o tem, kaj potrebujete.« Aktualni predsednik se tukaj ni ustavil, pač pa izpostavil težave Bidenovega sina z drogo. »Moj sin je imel težave z drogo, a se je tega rešil, za kar sem nanj ponosen,« mu je odvrnil protikandidat ter branil svojo družino.Pereča resna tema so rasna nasprotja v ZDA, pri tem je Joe Bide dejal, da si želi enakosti v ZDA. »Ni nam uspelo, nismo pa nikoli obrnili hrbta tej odgovornosti,« je dejal. Trumpu je očital, da je koronavirus močno prizadel temnopolto skupnost v ZDA in da Trump za njo ni storil praktično nič.Trump pa je ob tem vprašanju poudaril, da je bila Obamova administracija tista, katere del je bil Biden, povzročila veliko medrasnih napetosti. Nasilja in demonstracij po določenih ameriških mestih pa ne sprožajo desničarji, lahko pa skrajni desni skupini reče, da neha. »Seveda sem jim pripravljen reči. A rekel bi, da skoraj vse, kar vidimo prihaja iz levice, ne z desne. Naredil bom karkoli. Vse za mir,« je dejal Trump.Do volitev ostaja 35 dni, soočenja pa so v ameriški zgodovini znala prevesiti tehtnico na stran enega ali drugega kandidata. Kdo je tokrat dobil debato? Analitiko premlevajo, a kot namigujejo naj bi se tehtnica prevesila k Bidenu. Tudi zato, ker je prišel pripravljen na debato, ker ni nagovarjal volivcev le z govorom, pač pa tudi s pogledi in kretnjami.