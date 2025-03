Kaos v Srbiji! Poglejte, kako so poškodovano poslanko Jasmino odpeljali reševalci (FOTO)

Kot smo poročali, se je v srbski narodni skupščini na današnjem rednem spomladanskem zasedanju zgodilo več incidentov. Srbski mediji poročajo o pretepu, dimnih bombah in baklah v dvorani skupščine, poškodovanih naj bi bilo tudi več poslank vladajoče Srbske napredne stranke (SNS). Protestniki so v zgradbo skupščine metali jajca, seja pa se je kljub kaosu nadaljevala.

Parlamentarna seja se je začela ob 10. uri s petjem himne, incidenti pa so izbruhnili malo po 11. uri. Na kraj dogodka je prišla policija, pred poslopjem parlamenta pa so se zbrali študenti in drugi državljani, ki so v pročelje skupščine kasneje metali jajca, poročajo srbski mediji.

Fotografija z videoposnetka dogajanja v parlamentu. Srbijo že več mesecev pretresajo protikorupcijski protesti, ki jih vodijo študenti, potem ko se je lani usodno zrušila streha železniške postaje, pri čemer je umrlo 15 ljudi. FOTO: Handout Afp

Opozicijski poslanci so po petju himne po poročanju portala N1 Srbija razgrnili transparente z rdečimi okrvavljenimi rokami in napisi, s katerimi so podprli študentske proteste, ki so se začeli po novembrski nesreči na novosadski železniški postaji. Nato so nekaj po 11. uri sprožili dimne bombe in prižgali bakle ter razobesili transparent Srbija vstaja za padec režima.

Dejanje so po nekaj urah ponovili, zaradi dima pa se je aktiviral protipožarni alarm.

Poslanka doživela možgansko kap

Iz vladajočih strank so opoziciji v zadimljeni dvorani ob začetku incidentov odgovarjali z vzkliki »ustaši«, nato pa so se poslanci začeli obmetavati s steklenicami vode, pri čemer je bila ena od poslank zadeta v glavo. V nekem trenutku je med njimi izbruhnil pretep, a so jih ustavili varnostniki.

Predsednica narodne skupščine Ana Brnabić je pozvala poslance, naj se vrnejo v poslanske klopi, saj je vztrajala pri nadaljevanju seje. Opozicijo je medtem obtožila, da je ena od poslank SNS zaradi dimne bombe doživela možgansko kap in je v smrtni nevarnosti, druga poslanka SNS, ki je v osmem mesecu nosečnosti, pa da je doživela takšen šok, da se zdravniki borijo za življenje njenega otroka.

Tako so reševalci iz parlamenta odpeljala poškodovano poslanko Jasmino Obradović. FOTO: Andrej Isakovic Afp

Poslanko, ki naj bi doživela možgansko kap, je v bolnišnici kasneje obiskal srbski predsednik Aleksandar Vučić. Po trditvah opozicije jo je sicer poškodoval predmet, ki ga je vrgel eden od njenih strankarskih kolegov.

Brnabić je opozicijo zaradi incidentov označila za teroristično bando, vodja poslanske skupine SNS Milenko Jovanov pa tega, da poskušajo izzvati državljansko vojno.

Odstopil premier Vučević

Iz nekaterih opozicijskih strank so že pred sejo sporočili, da ne bodo sodelovali pri delu parlamenta, so pa napovedali določena dejanja, ne da bi navedli, kakšna.

Opozicijski poslanci držijo transparente na uvodnem zasedanju letošnjega spomladanskega sklica parlamenta. FOTO: Djordje Kojadinovic Reuters

Današnje dogajanje na seji parlamenta so kasneje označili za vrhunec stanja v družbi. Poslanec opozicijske Zeleno-leve fronte Radomir Lazović pa je po poročanju portala srbskega časnika Danas sporočil, da se je incident na seji zgodil, ker predstavniki opozicije niso želeli dovoliti, da parlament pod izgovorom izpolnitve ene študentske zahteve sprejme še 60 drugih točk.

Na dnevnem redu seje je skupno 62 točk, med njimi glasovanje o več zakonih in o razrešitvi Brnabićeve s položaja predsednice narodne skupščine. Premier Miloš Vučević je medtem napovedal, da bo ob koncu seje potrjen tudi njegov odstop, s tem pa bo začel teči 30-dnevni rok za izbiro nove vlade ali za izvedbo predčasnih volitev.

Opozicijski poslanci so ob začetku današnjega zasedanja sicer vztrajali, da je vlada padla in da parlament nima legitimnosti za sprejemanje zakonov, edina točka pa da bi morala biti tista, ki se nanaša na izpolnitev študentskih zahtev oz. glasovanje o predlogu novele zakona o visokem šolstvu. Njihove zahteve so bile zavrnjene.