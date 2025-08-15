ŠE VEDNO NEMIRNO

Kaos v Srbiji: demolirali prostore stranke, letele bakle in steklenice, poslanec ves krvav (FOTO in VIDEO)

Varnostni strokovnjak: »Težko je oceniti, kam to vodi«.
Fotografija: V Srbiji se razmere ne umirjajo. FOTO: Djordje Kojadinovic Reuters
V Srbiji se razmere ne umirjajo. FOTO: Djordje Kojadinovic Reuters

M. U.
15.08.2025 ob 07:16
15.08.2025 ob 07:20
M. U.
15.08.2025 ob 07:16
15.08.2025 ob 07:20

V Srbiji se razmere ne umirjajo. Tako so po vsej državi potekali množični protesti, zaznamovali pa so jih incidenti in spopadi. Protesti so med drugim potekali na treh lokacijah v Beogradu, Novem Sadu, Kragujevcu, Gornjem Milanovcu, Valjevu, Smederevu in še v več kot 20 mestih in občinah v Srbiji.

Del demonstrantov je v Novem Sadu razbil prostore Srbske napredne stranke (SNS). Najprej so vdrli v prostore stranke, nato pa so nekateri odnesli stole, škatle z jajci, vodo in druge predmete.

Na prostore so metali jajca in jih nato polili z rdečo in belo barvo.

FOTO: - Afp
FOTO: - Afp
FOTO: Stringer Afp
FOTO: Stringer Afp

Na ulici kneza Miloša v središču Beograda je izbruhnil pretep, med katerim je pretepen poslanec opozicijske stranke Svoboda in pravcia Peđa Mitrović. Stranka je ob tem objavila posnetek, na katerem je Mitrović ves krvav. Zapisali so, da so pretepači Srbske napredne stranke njihovemu predstavniku razbili glavo, ga udarili v glavo s palico in da je na poti v bolnišnico, navaja Nova.rs.

Uporabili pirotehniko

V Beogradu so na ulici kneza Miloša na državljane množično izstreljevali pirotehnična sredstva. Iz vseh smeri so letele bakle, steklenice, plastenke in petarde.

Novi protesti so potekali po uličnih spopadih od torka, ko so člani SNS napadli državljane.  

Strokovnjak: »Težko je oceniti, kam to vodi«

»Zagotovo je dejstvo, da se nasilje in nasilni incidenti stopnjujejo. Imamo organizirano nasilje, v katero so vpleteni strankarski privrženci, med katerimi je zelo veliko huliganov, in ljudi iz kriminalnega okolja, ki napadajo demonstrante,« pa je za Dnevnik Nove TV povedal Predrag Petrović, strokovnjak z beograjskega inštituta za varnostno politiko.

FOTO: Stringer Afp
FOTO: Stringer Afp
FOTO: Oliver Bunic Afp
FOTO: Oliver Bunic Afp

»Kam to vodi, je težko oceniti. Imamo napovedi oblasti, da bodo še stopnjevale nasilje. Napovedale so aretacije odgovornih, seveda se nanašajo na državljane, ne na strankarske privržence, in napovedi, da bodo vzpostavile še strožji nadzor nad policijo in sodstvom,« je dodal strokovnjak.

»Tudi režim Slobodana Miloševića je to uporabljal. Zdaj so stvari postale veliko bolj očitne. Policija se ne odziva, ker je vrh varnostnega aparata vezan na usodo režima na oblasti in so med strankarskimi privrženci,« je še izjavil Petrović.

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

