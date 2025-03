Kaos pred skupščino: Policija s pendreki napadla študente, udarci padali kot za stavo (VIDEO)

Srbska policija v opremi za razbijanje demonstracij je napadla študente in zbrane državljane, ki so okoli polnoči blokirali vse vhode v skupščino mesta Novi Sad pred sejo, na kateri naj bi glasovali o proračunu in še 160 točkah dnevnega reda. Načrt je bil, da protestniki ne bodo vstopili v stavbo, ampak bodo blokirali vse vhode in tam prenočili.

Po uri blokade novosadske skupščine se je pojavila policija in napadla študente, navaja Autonomija.info.

Na posnetkih, ki so bili objavljeni na družbenih omrežjih, je moč videti, kako policisti s ščiti potiskajo študente in občane ter jih udarjajo s pendreki, zbrani pa pozivajo policijo, naj se umakne.

Akcija študentov je bila nenapovedana, k sodelovanju pa so povabili profesorje in občane. Nato so profesorji in občani dijakom prinesli odeje, da so lažje prestali mrzlo noč.