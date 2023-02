V srbskem parlamentu pravi kaos, opozicija udarila po Vučiću (VIDEO)

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je na današnjem izrednem zasedanju srbskega parlamenta o Kosovu poslancem prvič predstavil predlog EU o normalizaciji odnosov s Prištino, sprejetje katerega mednarodna skupnost pričakuje do pomladi. Osredotočil se je na točke, ki so za Beograd sporne in kjer v primeru nasprotovanja Srbiji grozijo posledice.

Po Vučićevih besedah je za Beograd najhujša 4. točka predloga, ki pravi, da Srbija ne bo nasprotovala članstvu Kosova v mednarodnih organizacijah. To bi pomenilo zeleno luč za sprejem Kosova v ZN, Nato, EU, Svet Evrope in druge pomembne večnacionalne forume. Beograd je namreč že večkrat poudaril, da je članstvo Prištine v Združenih narodih nesprejemljivo, saj bi to pomenilo, čeprav posredno, priznanje neodvisnosti Kosova.

Izpostavil je, da je več točk predloga EU, ki so ga podprle tudi ZDA, za Srbijo težavnih ali celo nesprejemljivih, vendar so mednarodni pogajalci zagrozili, da bi se lahko ustavile tuje naložbe in pristopna pogajanja z EU, ki potekajo od leta 2014.

Vučić je poslancem dejal, da ne more razkriti celotne vsebine predloga, osredotočiti pa se je želel na tiste njegove točke, ki predvidevajo negativne posledice za Srbijo v primeru zavrnitve. Zatrdil je sicer, da niso ničesar podpisali ali parafirali in da se bodo pogovori nadaljevali. Potrdil pa je, da je točno 90 odstotkov tistega, kar so doslej o vsebini predloga poročali mediji, poroča srbski portal N1. Glede vzpostavitve skupnosti srbskih občin na Kosovu je dejal, da je dogovorjena uresničitev te zaveze iz bruseljskega sporazuma iz leta 2013, vendar je Priština ne želi udejanjiti.

Razporava precej žolčna

Izredno sejo parlamenta so sklicali zaradi obravnave poročila o procesu pogajanj Beograda s Prištino o normalizaciji odnosov, ki poteka pod okriljem EU. Sejo je s predstavitvijo poročila, ki ga je sicer vložila vlada, odprl Vučić, sedaj pa že nekaj ur poteka razprava, ki je po poročanju lokalnih medijev precej žolčna, prišlo pa je tudi do incidenta.

Incident se je zgodil, ko so poslanici opozicijskih strank, kot so desničarski Dveri, konservativna Demokratska stranka Srbije ter skrajno nacionalistične stranke Zapriseženci (Zavetnici), z žvižgi ter skandiranjem izdaja in ne damo Kosova motili Vučića med govorom, ker jim niso omogočili replik, nato pa se s polovnikom v rokah napotili proti njemu, ki je sedel za govorniškim odrom. Vučiću so v bran stopili poslanci njegove SNS, ki so se postavili pred govorniški oder. Prišlo je do prerivanja in glasnega prepira. Incident je trajal okoli 15 minut, nato se je seja nadaljevala, poroča srbska televizija RT Srbija.

Po poročanju N1 je Vučić takrat obtoževal bivše oblasti, da so leta 2001 oprostile sedanjega kosovskega premierja Albina Kurtija, ob tem pa kazal seznam 1800 osvobojenih kosovskih Albancev. Proevropski opozicijski poslanci pa so od Vučića zahtevali, da jim omogoči seznanitev s celotnim besedilom evropskega predloga in ne le nekaterih njegovih glavnih točk, ki jih je izbral Vučić.

Pred poslopjem parlamenta se je medtem zbralo več deset ljudi, ki nasprotujejo predlogu EU. Med njimi so tudi poslanci desne opozicijske Narodne stranke, pridružilo pa se jim je tudi nekaj poslancev Dveri.