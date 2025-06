Kaos na ulicah ZDA! Trump poslal vojsko, odmevale eksplozije in zagorela vozila (FOTO in VIDEO)

Zvezni agenti v Los Angelesu so se v soboto že drugi dan zapored soočili s protestniki po racijah med priseljenci dan prej, ameriški predsednik Donald Trump pa je v soboto na ulice poslal 2000 pripadnikov nacionalne garde.

Nacionalno gardo v ZDA pogosto uporabljajo ob naravnih nesrečah, na primer po požarih v Los Angelesu, redkeje pa v primerih državljanskih nemirov. V Los Angeles so jo denimo napotili tudi po izgredih zaradi umora temnopoltega Georgea Floyda leta 2020.

»Predsednik Trump je podpisal predsedniški memorandum, ki predvideva napotitev 2000 pripadnikov nacionalne garde za spopadanje z brezpravjem,« je dejala tiskovna predstavnica Bele hiše Karolina Leavitt.

Ameriški predsednik Donald Trump je obljubil deportacijo rekordnega števila ljudi, ki so nezakonito v državi, in zaprtje meje med ZDA in Mehiko, Bela hiša pa si je zadala cilj, da bodo aretirali vsaj 3000 migrantov na dan.

Za izgrede je okrivila po njenih besedah brezbrižne kalifornijske demokratske voditelje. »Trumpova administracija ima politiko ničelne tolerance do kriminalnega vedenja in nasilja, še posebej, če je to nasilje usmerjeno proti uslužbencem organov pregona, ki poskušajo opravljati svoje delo,« je še dejala.

To je prvič, da je ameriški predsednik uporabil to pooblastilo od nemirov v Los Angelesu leta 1992, ki so izbruhnili po oprostilni sodbi štirih belih policistov, obtoženih pretepa temnopoltega voznika Rodneyja Kinga.

Varnostni agenti so se v soboto spopadli s protestniki na območju Paramount v jugovzhodnem Los Angelesu, nekateri protestniki pa so mahali z mehiškimi zastavami.

Guverner ameriške zvezne države Kalifornija Gavin Newsom je racije označil za krute, napotitev nacionalne garde na ulice Los Angelesa pa je obsodil.

Zažgan avtomobil, eksplozije, na agente letelo kamenje

Posnetki kažejo več deset pripadnikov varnostnih sil v zelenih uniformah in plinskih maskah ob cesti prekriti s prevrnjenimi nakupovalnimi vozički, ob tem so odmevale eksplozije in zagorela vozila. Med drugim je videti tudi zažgan avtomobil sredi prometnega križišča, moškega z motoristično čelado, ki meče kamenje v vozila agentov urada Ice ter protestnike, ki vpijejo na agente ter jih snemajo s telefoni.

Prvi krog protestov se je začel v petek zvečer, potem ko so agenti za priseljevanje in carino izvedli racije v mestu in aretirali najmanj 44 ljudi zaradi domnevnih kršitev priseljenskega prava. Ministrstvo za domovinsko varnost je v izjavi sporočilo, da je 1000 izgrednikov obkolilo stavbo zvezne policije in napadlo policiste, prerezalo pnevmatike, poškodovalo stavbe in premoženje«.

Angelica Salas, izvršna direktorica organizacije za pravice priseljencev Chirla, je dejala, da odvetniki niso imeli dostopa do tistih, ki so bili pridržani v petek, kar je označila za »zelo zaskrbljujoče«.

