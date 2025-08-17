Kaos na tiskovni konferenci na Aljaski: Putin naj bi novinarki zabrusil »neumna si«

Ruski predsednik Vladimir Putin naj bi tik pred mirovnim srečanjem z Donaldom Trumpom izrekel 'brutalen komentar' eni ameriški novinarki. 72-letnik je pripotoval iz Moskve v Anchorage in v petek (15. avgusta) sedel ob svojem ameriškem kolegu pred novinarji, preden so začeli skrivna pogajanja.

A kmalu so ga zasuli z vprašanji, povezanimi z vojno v Ukrajini.

»Gospod Putin, boste privolili v premirje?« je vprašala ena izmed novinark. »Boste obljubili, da ne boste več ubijali civilistov? Zakaj bi predsednik Trump zdaj zaupal vaši besedi?«

Posnetek Sky News prikazuje trenutek, ko si je Putin oblikoval roke okoli ust in zavpil proti množici. Bralka z ustnic Nicola Hickling je za The Sun potrdila, da je Putin usmeril besede proti novinarki: »Neumna si.«

Opazila je tudi Trumpa, ki je svojemu pomočniku nakazal, da se počuti »nelagodno«.

A dopisnica Sky News Martha Kelner je menila, da je Putin v resnici rekel: »Gremo, gremo,« in s tem skušal novinarje spodbuditi, naj zapustijo prostor.

Ko sta bila voditelja nazadnje pospremljena v zasebno sobo za sestanke, naj bi dosegla pomemben napredek pri iskanju miru med Rusijo in Ukrajino.

Zelenski obveščen po telefonu

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je bil o tem obveščen po telefonu in je zdaj napovedan na obisku Bele hiše jutri (18. avgusta).

Pred pogajanji je na omrežju X zapisal: »Ključno je, da to srečanje odpre pravo pot do pravičnega miru in resnične razprave v trilateralnem formatu – Ukrajina, Združene države in Rusija. Čas je, da se vojna konča, nujne korake pa mora storiti Rusija. Računamo na Ameriko. Mi smo kot vedno, pripravljeni delati kar se da produktivno.«

V dneh po srečanju – prvem iz oči v oči po letu 2018 – je prišlo na dan, da je bilo osem občutljivih strani, povezanih z dogodkom, preprosto pozabljenih na javnem tiskalniku v hotelu Captain Cook, oddaljenem le 20 minut od vojaške baze Joint Base Elmendorf-Richardson. Dokumenti naj bi vsebovali urnik, več telefonskih številk vladnih uslužbencev in jedilnik kosila. Fotografije kažejo, da so bili označeni kot »izdelano v Uradu glavnega protokola«.

V dokumentih je bilo zapisano tudi, da je Trump Putinu nameraval podariti kip beloglavega orla. Kosilo, ki so ga na koncu odpovedali, bi vključevalo zeleno solato, file mignon, jed halibut Olympia in sladico crème brûlée.

Jon Michaels, predavatelj nacionalne varnosti na UCLA, je ocenil, da je šlo za veliko napako: »To je še en dokaz površnosti in nesposobnosti administracije. Dokumentov pač ne pustiš na tiskalniku. Tako preprosto je.«

Kot je bilo pričakovati, je Bela hiša hitro poudarila, da ne gre za varnostno kršitev. Glavni namestnik tiskovnega predstavnika State Departmenta Tommy Pigott je za Independent izjavil: »Namesto da bi poročali o zgodovinskih korakih k miru, doseženih na petkovem vrhu, se NPR raje ukvarja z jedilnikom kosila. Smešno,« poroča ladbible.com.

