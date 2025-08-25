HEKERSKI VDOR

Kaos na ruski televiziji! Poglejte, kako so kibernetski partizani pokazali to, kar Putin skriva (VIDEO)

Namesto uradnega programa so ruskim gledalcem predvajali posnetke vojaških izgub, pomanjkanja in napadov na rafinerije.
Fotografija: Namesto uradnega programa so ruskim gledalcem predvajali posnetke vojaških izgub, pomanjkanja in napadov na rafinerije. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X
Namesto uradnega programa so ruskim gledalcem predvajali posnetke vojaških izgub, pomanjkanja in napadov na rafinerije. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X

M. U.
25.08.2025 ob 15:52
25.08.2025 ob 15:52
M. U.
25.08.2025 ob 15:52
25.08.2025 ob 15:52

Na dan neodvisnosti Ukrajine se je zgodil masovni vdor v omrežje ruskega televizijskega operaterja. Namesto uradnega programa so ruskim gledalcem predvajali posnetke vojaških izgub, pomanjkanja in napadov na rafinerije.

image_alt
Putin na poti na Aljasko, v njegovi državi pa huda eksplozija

Ruski kibernetski partizani so v nedeljo tako vdrli v ruskega ponudnika televizijskih storitev in predvajali video vsebino, ki prikazuje dejansko stanje na bojišču in v državi, je za Kyiv Independent potrdil vir iz ukrajinske vojaške obveščevalne službe (HUR).

Kriza z gorivom v Rusiji, pomanjkanje vode v okupiranih delih Doneške oblasti, ukrajinski napadi na ruske rafinerije in ruske vojaške izgube

Po navedbah vira so bili posnetki hkrati predvajani na kar 116 televizijskih kanalih. Med predvajanimi materiali so bili: kriza z gorivom v Rusiji, pomanjkanje vode v okupiranih delih Doneške oblasti, ukrajinski napadi na ruske rafinerije in ruske vojaške izgube.

image_alt
Za las ušli novi jedrski katastrofi?!

»Tri leta in pol po začetku vojne Vladimir Putin ni popolnoma okupiral nobene ukrajinske regije. Ukrajina ostaja neodvisna,« piše v posnetku ukrajinskih hekerjev.

Na dan neodvisnosti Ukrajine se je zgodil masovni vdor v omrežje ruskega televizijskega operaterja. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X
Na dan neodvisnosti Ukrajine se je zgodil masovni vdor v omrežje ruskega televizijskega operaterja. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X

Vir trdi, da so hekerji blokirali dostop administratorjem televizijskega sistema, zaradi česar jim je bilo težko prekiniti predvajanje. Posnetek naj bi si v treh urah ogledalo več deset tisoč gledalcev v več ruskih regijah.

