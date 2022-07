Kaos na letališčih: stavka prizadela 134.000 potnikov

Potem ko so popoln kaos po Evropi povzročili pomanjkanje zaposlenih na večjih letališčih in stavke tistih zaposlenih, ki v službah še vztrajajo, je dodatni udarec dopustnikom povzročil letalski prevoznik Lufthansa, kjer so se zaposleni prav tako odločili za stavko.

Letala so včeraj ostala na tleh. FOTO: Michaela Rehle/Reuters

Včeraj je družba odpovedala vse polete v Frankfurt in München in nazaj ter nekatere, ki so bili načrtovani za danes in jutri. Odpovedani so bili tudi vsi poleti na omenjeni letališči z Brnika. Skupno naj bi to prizadelo okrog 134.000 potnikov.

Sindikat Verdi med zahtevami navaja 9,5-odstotno zvišanje plač za eno leto za Lufthansine zaposlene na letališčih, kar bi znašalo 350 evrov več na mesec.

Kot so dejali v sindikatu, so zaposleni na robu izgorelosti, saj delavcev primanjkuje, višje plače pa bi morali prejemati tudi zaradi inflacije. Direktor kadrovske službe pri Lufthansi Michael Niggemann je zahteve sindikata že označil za nepoštene, saj da so zaposlenim že ponudili »bistveno povišanje plač« za naslednjih 12 mesecev, za stavko pa dejal, da družbi povzroča ogromno škodo.

Piloti se še odločajo, a če njihove zahteve ne bodo uslišane, bodo stavkali še med turistično sezono.

Medtem grozijo tudi piloti, zaposleni pri družbi British Airways, ki prav tako zahtevajo zvišanje plač. Sprva so se obrnili na družbo, a zanje ni imela posluha, zato načrtujejo tajno glasovanje, na katerem bi člani sindikata odločali, ali stavko izpeljati ali ne. Če se bo večina zanjo odločila, dogovora z delodajalcem pa ne bi dosegli, naj bi stavko izpeljali še med poletno turistično sezono.