Kaos na Hrvaškem: imajo preveč prostovoljcev (VIDEO)

Slovenija pomaga

Prva pomoč, ki jo je Slovenija namenila Hrvaški po torkovem uničujočem potresu, je ob polnoči prispela v hrvaški logistični center na Jastrebarsko, kjer so že začeli raztovarjanje, je davi sporočila uprava za zaščito in reševanje. Drugi paket pomoči je Slovenija poslala tja po 9. uri, in sicer 10 velikih napihljivih šotorov za prebivalce, s kompletno opremo za ogrevanje in razsvetljavo, s 100 terenskimi posteljami in še dodatnimi 100 spalnimi vrečami. Po oceni slovenskega poveljnika civilne zaščiteso zagotovili 150 bivalnih mestPred tem so v torek zvečer iz logističnega centra v Rojah na pot odposlali štiri zabojnike slovenske pomoči za Hrvaško, je na twitterju objavila uprava. Obrambni ministerje že v torek sporočil, da bo Slovenija Hrvaški pomagala z modularnimi bivalnimi enotami, šotori, posteljami, grelci in agregati.Omeniti pa je treba še vse posameznike in podjetja, ki so se že organizirala in na Hrvaško poslala pomoč. Iz Rogaške Slatine je danes krenil konvoj tovornih vozil z gradbenimi stroji in tovorno vozilo, z nujnimi življenjskimi potrebščinami. Gradbeno podjetje, ki je tja poslalo pomoč, je pred leti že gradilo tam in je po potresu stopilo v stik z lokalnimi oblastmi in ponudilo pomoč, ki so jo sprejeli z odprtimi rokami.Ob posnetkih tovornih vozil, ki so krenili na pot, se vam bo naježila koža.