Kaos in kriki na letalu – potnik napadel žensko, stevard ga je pretepal (VIDEO)

Let Alaska Airlinesa iz Oaklanda v Kaliforniji v Portland so odpovedali, potem ko je moški sredi leta napadel žensko, stevard pa je moral fizično posredovati. Posnetek dogodka je hitro postal viralen in prikazuje trenutek, ko je stevard poskušal obvladati potnika, ki je kričal in doživljal »hudo zdravstveno epizodo«, med katero je ženski grobo vlekel lase.

Letalo sploh ni poletelo

Incident se je zgodil 1. februarja, še preden je letalo sploh vzletelo, zaradi česar so let kasneje odpovedali. Vznemirljiv posnetek prikazuje stevarda, ki udarja moškega, ki je z močnim prijemom držal lase sopotnici. Ko se je ženski uspelo osvoboditi, je s prestrašenim izrazom na obrazu skočila s svojega sedeža. Napadalec je nato začel hiperventilirati in kričati.

Alaska Airlines: Potnik je doživel »hudo zdravstveno epizodo«

Letalska družba Alaska Airlines je za Daily Mail potrdila, da je potnik doživel »hudo zdravstveno epizodo«, v kateri je napadel druge potnike in člane posadke.

»Naša posadka je hitro ukrepala in zaščitila vse potnike, dokler ni posredovala policija,« so zapisali v izjavi. Letalska družba je dodala, da so potniku zaradi nasilnega fizičnega napada prepovedali nadaljnje lete na svojih linijah.

Očividec: »Tip je začel govoriti čudne stvari in se zibati naprej in nazaj«

Potnik, ki je bil prisoten na letalu, je na družbenih omrežjih opisal dogajanje:

»Ko smo bili tik pred vzletom, je moški začel govoriti nenavadne stvari in se zibati naprej in nazaj,« je zapisal.

»Bil je pritrjen z varnostnimi trakovi nekaj minut, preden so ga aretirali. Let je bil odpovedan, ker je stevard zavrnil nadaljevanje leta in ga ni bilo mogoče nadomestiti.«

Brutalen posnetek pretepa

V videoposnetku je mogoče slišati glasne krike in vzklike sopotnikov, medtem ko eden izmed njih kriči: »Pusti ji lase!«.

Stevard večkrat s pestjo udari moškega, da bi ga prisilil k izpustitvi ženskih las, medtem ko ga drugi član posadke poskuša fizično odtrgati od sopotnice. Stevard nato potisne moško glavo nazaj v sedež, da bi ga obvladal, navaja Independent.

Incident je sprožil burne razprave o varnosti na letalih in ustreznosti posredovanja letalskega osebja v takšnih situacijah.