Kanadčani iz trgovin umaknili ameriške izdelke in podprli lokalne proizvajalce

V odgovor na nove carine, ki jih je administracija Donalda Trumpa uvedla za Kanado in znašajo kar 25 odstotkov, so kanadske oblasti sprejele več odmevnih ukrepov, ki bodo močno vplivali na trgovinske odnose med državama.

Premier Ontaria Doug Ford je denimo odredil, da se s trgovskih polic v tej provinci odstranijo vse alkoholne pijače, ki so jih uvozili iz Združenih držav Amerike. To pomeni, da v Ontariu ni več mogoče kupiti viskija iz Tennesseeja, teksaške vodke, bourbona iz Kentuckyja ali kalifornijskega vina. Poleg tega je Ford preklical dogovor o satelitskem internetu z družbo Elona Muska Starlink, ki je bil vreden 100 milijonov dolarjev (92,4 milijona evrov).

Nov preobrat Donald Trump se je med tem že odločil, da do 2. aprila zamrzne zaračunavanje 25-odstotnih carin na uvoz blaga in storitev iz Mehike, je sporočil danes. Po napovedi ministra za trgovino Howarda Lutnicka bo to najverjetneje storil tudi za uvoz iz Kanade.

To pa še ni vse. Premier omenjene province je zagrozil z uvedbo 25-odstotnih izvoznih davkov na elektriko, ki jo Ontario dobavlja zveznim državam New York, Michigan in Minnesota, kar bi prizadelo približno 1,5 milijona ameriških potrošnikov. »Moramo poskrbeti, da Amerika občuti bolečino. Nehajte kupovati ameriško blago,« je dejal Ford, ko so zaposleni v odboru za nadzor alkoholnih pijač odstranjevali ameriške izdelke iz približno 680 trgovin.

Vpliv je bil takojšen

Bojkot ameriških alkoholnih pijač pa ne vpliva le na maloprodajne trgovine, ampak tudi na bare, restavracije, specializirane trgovine z alkoholnimi pijačami, licencirane trgovine z živili in veleblagovnice.

Ukrep je imel takojšen vpliv na ameriške proizvajalce alkohola, med katerimi je najbolj prizadeto podjetje Brown-Forman, proizvajalec znanega viskija Jack Daniel's. Generalni direktor podjetja Lawson Whiting je v izjavi poudaril, da je kanadski ukrep »hujši od carin, ki jih je uvedla Amerika« in ga označil za »nesorazmeren odziv«.

Izpostavil je, da odstranitev izdelkov s trgovskih polic v Ontariu pomeni popolno izgubo prodaje na tem trgu, kar je za podjetje velik udarec, čeprav Kanada predstavlja le en odstotek njihovih skupnih prihodkov.

Kanadsko, ne ameriško

So se pa novim razmeram hitro prilagodili kanadski potrošniki in z velikim veseljem so podprli lokalne proizvajalce, ki se jim zdaj lahko le smeji.

Sovraštvo do južnih sosedov ter nestrinjanje s politiko Donalda Trumpa so v nekaterih gostinskih lokalih simbolično izrazili tudi s preimenovanjem pijač. Tako so v več kavarnah denimo nehali streči kavo na ameriški način (americano) ter napitek preimenovali v kavo na kanadski način (canadiano).