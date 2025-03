Pogledal naravnost v kamere in mu zabrusil: »Donald, to je velika neumnost« (VIDEO)

Kanadski premier Justin Trudeau je danes uvedene carine na uvoz kanadskega blaga v ZDA označil za neumno potezo ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Meni, da gre za Trumpov poskus uničenja kanadskega gospodarstva, da bi ZDA lažje prevzele državo.

»ZDA so danes sprožile trgovinsko vojno proti Kanadi, obenem pa govorijo o pozitivnem sodelovanju z Rusijo, pomirjanju Vladimirja Putina - lažnivega morilskega diktatorja. Kako je lahko to smiselno? Kanadčani so razumni. Smo vljudni. Od boja ne bomo odstopili,« je dejal Trudeau.

Od danes veljajo 25-odstotne carine na ves uvoz iz Kanade in Mehike v ZDA.

»Donald, to je velika neumnost«

V izjavi za javnost, ki so jo prenašale svetovne televizije, je napovedal takojšnje 25-odstotne carine na okrog 30 milijard dolarjev vrednega uvoza iz ZDA ter v 21 dneh njihovo razširitev na preostalih 125 milijard dolarjev uvoženih izdelkov iz ZDA.

Justin Trudeau. FOTO: Dave Chan Afp

»Ne boste me videli, da se pogosto strinjam s časopisom Wall Street Journal, ampak tokrat se moram. Donald, to je velika neumnost,« je s pogledom naravnost v kamere ameriškemu predsedniku sporočil Trudeau.

Na vprašanje, zakaj se je Trump odločil za carine, pa je Trudeau ugibal, da gre za poskus uničenja kanadskega gospodarstva za lažjo priključitev ZDA. Trump je doslej nekajkrat omenil, da bo Kanada postala 51. zvezna država ZDA.

Nekaj ur pozneje se je Trump odzval z grožnjo, da bo še dodatno zvišal carine na kanadsko blago.

»Prosim, pojasnite kanadskemu premierju Trudeauju, da se bodo naše vzajemne carine takoj povišale za enak znesek, kot bo uvedel povračilne carine za ZDA,« je ameriški predsednik zapisal v objavi na svoji platformi Truth Social.