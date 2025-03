Kanada ne bo del ZDA!

Novi vodja kanadske Liberalne stranke in kanadski premier je nekdanji guverner centralne banke Mark Carney, ki je na glasovanju članov stranke dobil najvišjo podporo. V govoru po izvolitvi v nedeljo je izpostavil nove izzive, predvsem v luči vrnitve ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Ta je z uvedbo carin na kanadske izdelke, ki jih je nato zamrznil, pa spet napovedal nove, sprožil trgovinsko vojno s severno sosedo. Kanado tudi pogosto omenja kot 51. ameriško zvezno državo. »Amerika ni Kanada. In Kanada ne bo nikoli in na noben način del Amerike,« je v nedeljo dejal Carney.

»Nismo prosili za ta boj, vendar smo Kanadčani vedno pripravljeni, ko nas kdo izzove,« je poudaril. »Zato naj ne naredijo napake, saj bo v trgovini, tako kot v hokeju, zmagala Kanada,« je omenil tradicionalno rivalstvo med državama v športu. Trumpove ukrepe na področju carin je označil za gospodarsko krizo. »Američani želijo naše vire, našo vodo, našo zemljo, našo državo. Razmislite o tem. Če jim bo uspelo, bodo uničili naš način življenja,« je posvaril.

90 ODSTOTKOV Kanadčanov živi blizu meje z ZDA.

Carney je nasledil odhajajočega predsednika stranke in premierja Justina Trudeauja, potem ko je ta 6. januarja napovedal odstop. Devetinpetdesetletni bančnik je prevzel tudi vodenje vlade in bo vodilni kandidat svoje stranke na volitvah, ki bodo predvidoma čez nekaj tednov.

V anketah trenutno rahlo vodijo konservativci, ki jih vodi Pierre Poilievre, a ti vseeno ne morejo biti zadovoljni. Še pred nekaj meseci se je namreč zdelo, da so volitve odločene njemu v prid, Trumpova sovražna retorika pa je vse postavila na glavo. Po poročanju ameriškega spletnega medija Politico Kanadčane trenutno najbolj skrbi Trump, sledijo delovna mesta, inflacija in gospodarstvo. Približno 90 odstotkov Kanadčanov živi največ 240 kilometrov od meje z ZDA, glede na ankete pa so vse bolj jezni na Trumpa. Za mnoge naj bi bil populistični Poilievre preveč podoben Trumpu.

V trgovini, tako kot v hokeju, bo zmagala Kanada.

Nekdanji guverner kanadske centralne banke Carney se zavzema za povračilne carine v vrednosti dolar za dolar. Obljubil je, da bo ena od njegovih prvih nalog predsednika vlade Trumpa opozoriti na odvisnost ZDA od kanadske energije.