VOLKOVI

Kamera v gozdu posnela prizor, ki je popolnoma zmedel znanstvenike (VIDEO)

Nameravajo zbrati iztrebke črnih volkov in izvedeti več o izvoru njihovih genov.
Fotografija: Simbolična fotografija. FOTO: Delo UI
Odpri galerijo
Simbolična fotografija. FOTO: Delo UI

M. U.
13.09.2025 ob 17:13
13.09.2025 ob 17:19
M. U.
13.09.2025 ob 17:13
13.09.2025 ob 17:19

Kamera poljske nevladne organizacije SAVE Wildlife Conservation Fund je posnela neverjetne prizore. Kamera v gozdu je tako posnela volkove, ki so prečkali potok in nato skočili na drugo stran. Dva sta bila popolnoma črna, kar je zelo redka barva, saj so volkovi v Evropi večinoma sivi, pogosto z rdečkastimi ali črnimi odtenki. Vodja in koordinatorka projekta Joana Točidlovska meni, da so volkovi najverjetneje podedovali gen, odgovoren za to nenavadno barvo, s križanjem z domačimi psi.

Takšni geni imajo prednosti kot slabosti

Po eni strani povečajo odpornost proti pasji kugi, po drugi strani pa zmanjšajo plodnost in splošno preživetje, je navedel BBC Wildlife Magazine.

»V narodnem parku Yellowstone v ZDA, kjer se pasja kuga pojavlja vsakih nekaj let, je nenavadno veliko črnih volkov,« je pojasnila Točidlovska. »Vir okužbe je verjetno živina, ki jo redijo ljudje. Virus je mutiral in se prenesel na ljudi in pse, nato pa na določene populacije volkov,« je dodala.

Na Poljskem živi približno 1900 volkov, ki so prisotni v vseh večjih gozdovih in številnih manjših območjih. Večina jih je na severu, vzhodu in zahodu države, manjše število pa na jugovzhodu.

Organizacija namerava zbrati iztrebke črnih volkov na tem območju in izvedeti več o izvoru njihovih genov.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

volk volkovi kamera posnetek

Priporočamo

Zdaj je vse jasno, NSi je dobil novega predsednika stranke
V obsežni iskalni akciji iskali 78-letnika iz okolice Sežane, policija je zdaj iskanje preklicala
Kamera v gozdu posnela prizor, ki je popolnoma zmedel znanstvenike (VIDEO)
Tonin se je poslovil: Janša je bil moja "najbolj izpostavljena in poudarjena napaka"

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Zdaj je vse jasno, NSi je dobil novega predsednika stranke
V obsežni iskalni akciji iskali 78-letnika iz okolice Sežane, policija je zdaj iskanje preklicala
Kamera v gozdu posnela prizor, ki je popolnoma zmedel znanstvenike (VIDEO)
Tonin se je poslovil: Janša je bil moja "najbolj izpostavljena in poudarjena napaka"

Izbrano za vas

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.