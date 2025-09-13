Kamera v gozdu posnela prizor, ki je popolnoma zmedel znanstvenike (VIDEO)

Kamera poljske nevladne organizacije SAVE Wildlife Conservation Fund je posnela neverjetne prizore. Kamera v gozdu je tako posnela volkove, ki so prečkali potok in nato skočili na drugo stran. Dva sta bila popolnoma črna, kar je zelo redka barva, saj so volkovi v Evropi večinoma sivi, pogosto z rdečkastimi ali črnimi odtenki. Vodja in koordinatorka projekta Joana Točidlovska meni, da so volkovi najverjetneje podedovali gen, odgovoren za to nenavadno barvo, s križanjem z domačimi psi.

Takšni geni imajo prednosti kot slabosti

Po eni strani povečajo odpornost proti pasji kugi, po drugi strani pa zmanjšajo plodnost in splošno preživetje, je navedel BBC Wildlife Magazine.

»V narodnem parku Yellowstone v ZDA, kjer se pasja kuga pojavlja vsakih nekaj let, je nenavadno veliko črnih volkov,« je pojasnila Točidlovska. »Vir okužbe je verjetno živina, ki jo redijo ljudje. Virus je mutiral in se prenesel na ljudi in pse, nato pa na določene populacije volkov,« je dodala.

Na Poljskem živi približno 1900 volkov, ki so prisotni v vseh večjih gozdovih in številnih manjših območjih. Večina jih je na severu, vzhodu in zahodu države, manjše število pa na jugovzhodu.

Organizacija namerava zbrati iztrebke črnih volkov na tem območju in izvedeti več o izvoru njihovih genov.