Kamera padla morje, nekatere bo zmrazilo, ko bodo videli, kaj je posnela (VIDEO)

Ljudje imamo že od nekdaj radi morje in številni se k njemu vračajo vsako poletje. Po drugi strani pa se nekateri ljudje morja tudi bojijo. Bojijo se njegovih globin, kjer se skrivajo različne živali. Tudi takšne, ki so lahko človeku nevarne. Kaj se skriva v globinah morja, je zelo nazorno pokazal posnetek, ki je bil objavljen na YouTubu.

Na posnetku lahko vidimo, kako je kamera GoPro, ki lahko snema tudi pod vodo, iz ladje padla v morje, tam pa je snemala kar nekaj časa stvari, ki so se dogajale ob morski gladini. Stvari, ki jih je posnela najprej, niso prav nič strašne. Videti je, kako so okrog nje plavale nenevarne ribe. Bolj strašljivo pa je postalo ponoči, ko je v posnela morske pse, ki so se smukali okrog nje. Ti so bili videti še nekoliko bolj strašljivo, kot bi bili sicer, ker jih je kamera posnela ponoči.