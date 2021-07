Kam potovati? Na novem zemljevidu Evrope večina držav zelena

Spomnimo, trenutno za slovenske državljane ob vstopu v državo veljajo:

Evropski center za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC) je na osnovi 14-dnevnih podatkov objavil nove podatke o epidemioloških razmerah v Evropi.Zelen je večji del Evrope, oranžna sta Irska in Ciper, v oranžnem so deli Španije. Poleg tega so oranžni deli Švedske, Norveške, Finske in Danske. V oranžno so obarvani tudi deli Nizozemske, Belgije in Grčije. Je pa situacija v zadnjem času precej slabša v večjem delu Španije, ki je rdeča ter skoraj cela Portugalska.Slovenski in evropski seznam nista takoj usklajena, saj slovenski NIJZ in vlada slovenski seznam usklajujeta z evropskim tedensko.Vlada je podaljšala ukrepe, ki že veljajo, sprejet pa je nov odlok, ki velja od sobote in do vključno 14. julija. Odlok prinaša nekatere spremembe glede vstopa v državo in sicer:– če prihajate iz zelene države – sprememb ni;– če iz oranžne: brez karantene, če imate ustrezno dokazilo, da prebolevnik, cepljen ali cepljeni prebolevnik; če tujec brez prebivališča v Slovenji, gre v karanteno za deset dni, če ima prostor, kjer bo prestajal karanteno;– če iz rdeče: brez napotitve v karanteno, če potrdilo, da prebolevnik, cepljen ali cepljeni prebolevnik, tudi če del digitalnega covidnega potrdila; če ni takega potrdila, gre v karanteno; če tujec, v karanteno, če predloži negativni rezultat PCR-testa in ima zagotovljen prostor, kjer bo prestal karanteno:– če iz temnordeče: brez karantene, če imate ustrezno dokazilo, da prebolevnik, cepljen ali cepljeni prebolevnik, tudi če del digitalnega covidnega potrdila EU ali druge države; če za tujca, brez prebivališča v Sloveniji, se mu vstop ne dovoli.