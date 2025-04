Kam je izginil Zlatanov nos?

Kje je nos s kipa enega najbolj znanih svetovnih nogometašev Zlatana Ibrahimovića? Odgovor na to vprašanje naj bi zdaj imel švedski zasebni detektiv Claes Ekman. Ta v življenju še ni obiskal niti ene nogometne tekme, a je sprejel izziv Nilsa Toftenowa, soavtorja dokumentarnega filma z naslovom Zlatanov nos, ki ga bodo konec tedna predvajali na Švedskem.

Spomnimo. Leta 2019 so v Malmöju nogometašu bošnjaško-hrvaških korenin v čast postavili bronasti kip v naravni velikosti. A jih je zvezdnik še istega leta razočaral, ko je finančno podprl stockholmski nogometni klub Hammarby. In ker za strastnim navijanjem pogosto stoji tudi objestnost, so se neznani storilci Ibrahimoviću za domnevno izdajo grdo maščevali. Bronastemu kipu v Malmöju, kjer je športnik začel svojo kariero, so v noči na 22. december 2019 vandali odžagali nos, kmalu so mu odstranili še stopala, zato se je umetnina podrla.



Ne razkrijemo vsega, a izveste več, kot si mislite.

Avtorji najnovejšega dokumentarca so se osredotočili na nos. Projekt, ki je bil sprva zasnovan kot kratki film, se je hitro razvil v pravo malo kriminalko. Ekman je tako predlagal akcijske prizore, navdihnjene s starimi trilerji, in kmalu se je dokumentarni film, kot je poročala švedska televizijska postaja TV4, spremenil v igriv, a resen lov – tako na nos kot na zgodbo o moškem, ki ga bo našel.

»Ravno sem si ogledal film Črni dež z Michaelom Douglasom v glavni vlogi. In z ukrajinskimi morilci v garaži. Poskušal sem vnesti nekaj napetosti,« je dodal detektiv. Film ga spremlja ne le pri preiskavi, ampak tudi doma, kjer pripoveduje zgodbe. »Ne morem več delati z obveščevalnimi službami, a še vedno želim biti koristen. To je postal nov način življenja,« je poudaril. »Ne razkrijemo vsega, a izveste več, kot si mislite,« je pred premiero napovedal Toftenow. Ekman tako denimo sredi noči naleti na zamaskiranega moškega. Nato pa, kot poroča švedski tabloid Aftonbladet, zagleda odžagan nos Zlatanovega kipa ...