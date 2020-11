Kam je izginil delfin Fungie?

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Redno je nastopal pred turisti. FOTO: Dawid Kalisinski/Photography Getty Images

Brez človeške družbe je zdržal največ pet ur.

37

let je navduševal domačine in tujce.

Star naj bi bil okoli 40 let, že od leta 1983 pa je njegov dom zaliv ob irskem polotoku Dingle in istoimenskem mestecu. Nanj je prvi opozoril svetilničar, ki je ugotovil, da je delfin osamljen in da redno spremlja ribiške ladje. In da naravnost obožuje človeško družbo.Zaupljivi sesalec je postal prava turistična atrakcija v mestu ob zalivu, kjer so mu postavili celo spomenik, mnogi obiskovalci pa so si lahko omislili tudi spominek s simpatično maskoto. Fungie je rad pozdravil vsakogar in seveda najbolj zabaval prav najmlajše, redno je delal družbo plavalcem in potapljačem.Je na novi dogodivščini?Kot delfin, ki med predstavniki svoje vrste najdlje živi sam, se je vpisal v Guinnessovo knjigo rekordov, a dosežek ne njemu ne tistim najzvestejšim prijateljem ni pomenil veliko. Pomembna je bila vez, ki jo je stkal s številnimi domačini v zadnjih desetletjih, mnogi ga poznajo od najmlajših nog, zato ne preseneča, da ga prebivalci Dingla zdaj zaskrbljeno iščejo.»Izginil je za največ pet ur, dlje ni zdržal brez človeške družbe,« pripoveduje eden od ribičev in pojasni, da Fungieja išče v povprečju dvanajst ladij na dan, petek in svetek, a o delfinu ni ne duha ne sluha. Srčno upajo, da se je podal na dogodivščino, a da bo kmalu pogrešal dom in se vrnil, vendar se mnogi bojijo najhujšega. Domnevajo, da je bila zanj usodna osamljenost med omejitvami zaradi zajezitve covida-19, obiskovalcev, ki so ga venomer razveselili s prijaznimi vzkliki in priboljški, nenadoma ni bilo več, pa tudi domačini so se v strahu pred okužbo držali zase, doma.Se je Fungie zares v žalosti poslovil? Pričakovano življenjsko dobo je že izpolnil, zato so strahovi, da maskote zaliva ni več, upravičeni. Kakor koli, njegova dragocena zapuščina bo živela naprej, v Dinglu ne bodo nikoli pozabili najbolj priljubljenega prebivalca, so pretreseni mnogi, nekateri pa tudi zaskrbljeni za tamkajšnje gospodarstvo, saj jim je Fungie vsa leta pridno polnil turistično blagajno.