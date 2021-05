Kakšno bo poletje 2021? Napovedujejo številne anomalije

Hladen začetek leta, a vroče nadaljevanje?

Kakšne želje imate za to poletje? FOTO: Nicoletaionescu Getty Images/istockphoto

Trije modeli in tri napovedi



Suša in vročina

Čeprav nimamo takšnega občutka, nam pogled na koledar razkriva, da se poletje počasi, a vztrajno približuje. Na spletni strani Severe Weather so že objavili prvo napoved za začetek poletja 2021.Najprej so analizirali vreme v prvih mesecih leta 2021. Meteorološka pomlad se je začela 1. marca, s sabo je prinesla nekaj anomalij v pritisku. Zapisali so, da je od 1. marca do 18. aprila v polarnih regijah dominiral nizek zračni tlak. Nad severnim Pacifikom in severozahodno Evropo je trenutno visok zračni tlak. Kombinacija tega je prinesla nad osrednji in vzhodni del ZDA toplo vreme, medtem ko nad Aljasko, severno Kanado in osrednjo Evropo prevladujejo nižje temperature in celo sneg. April je bil netipičen s številnimi hladnimi frontami, pomladnim snegom in zmrzaljo.Glede na letni čas so povsod po svetu imeli precej nižje temperature. Še najbolj izstopajo Sibirija, Aljaska, ZDA, Evropa in Avstralija. Leto 2021 je presenetljivo hladnejše, kot je bilo v zadnjih 10 letih. Pravzaprav ugotavljajo celo, da se je leto 2021 globalno gledano začelo z najnižjimi temperaturami v zadnjih šestih do sedmih letih.Se bo tako nadaljevalo tudi v poletju? Severe Weather je na podlagi treh modelov izdelal projekcijo za poletje 2021. To sicer ne pomeni, da bo vreme točno takšno, saj se vreme ves čas spreminja, a v 40 do 60 odstotkih naj bi bili vremenski vzorci takšni, kot jih napovedujejo.ECMWF napoveduje, da bo poletje v južni in Evropi toplejše kot običajno. Krivec za to naj bi bil visok pritisk s severa. Severni del Evrope in Skandinavija pa bosta bližje običajnim temperaturam. Možni so hudi vročinski valovi, ki naj bi trajali dlje kot običajno in tudi temperature naj bi bile višje kot običajno. Napovedujejo tudi sušna obdobja v Španiji, Franciji in delno v severnem delu Balkana.Angleški model UKMO napoveduje, da bo poletje v Evropi toplejše kot običajno, a ne kaže tako močnih anomalij kot napoved ECMWF. Poletje naj bi bilo v severnem delu Evrope toplejše kot običajno, oba modela pa napovedujeta toplejše in bolj sušno poletje v Španiji in Franciji, kot je običajno.Ameriški model CFSv2 napoveduje podobno kot prva dva modela, da bodo temperature v osrednjem in zahodnem delu Evrope višje kot običajno. Izjema je le, da ne napovedujejo anomalij nad Španijo in da kaže, da bi bilo lahko nekaj hladnejših front nad jugovzhodnim Balkanom. Razlika je tudi v tem, da napovedujejo tudi, da naj bi bilo poletje bolj mokro kot običajno.V povzetku so zapisali, da bo pričakujejo, da bo poletje bolj vroče v centralnem in vzhodnem delu, Španiji in Franciji pa napovedujejo sušo. Sušno poletje napovedujejo tudi osrednji Evropi, a to naj ne bi bilo tako dolgo kot v zahodnem delu. Kot smo že zapisali, vreme se spreminja in ni nujno, da bo poletje takšno, kot ga zdaj napovedujejo.