Kakšni so ruski cilji? Zasedba celotne Ukrajine ni realna, 6000 jedrskih konic pa ni blefiranje

O poteku vojne v Ukrajini smo se pogovarjali s prof. dr. Bogomilom Ferfilo s fakultete za družbene vede.

Belorusija se je pridružila vojni proti Ukrajini, tako trdi ukrajinski parlament. Kaj menite o tem? Lahko vojna pljuskne čez ukrajinske meje?

To je največja nevarnost. Belorusija je daleč najtesnejša sodelavka Rusije med nekdanjimi sovjetskimi republikami. Tu gre za trdni zaveznici. Pričakovanja o tem, da bo vojna kratkotrajna in da bodo Rusi pobrali šila in kopita ob krepitvi ukrajinskega odpora so nerealna. Oni bodo vztrajali naprej.

Pljuskanje čez meje je najnevarnejše. Ideja o 'non-fly' coni (cona nepreletavanja) v Ukrajini je direktna grožnja, ki lahko strasti še bolj razplamti. Vse to pošiljanje orožja in letal iz EU in Nata tudi. Seveda je težko postaviti mejo, do kod naj gredo države pri pomoči in do kod naj se še vmešavajo … Ampak naj spomnim na dogodek iz leta 1983, ko je prišlo do tehnične napake in so se na ruskih radarjih pojavile ameriške rakete. Zelo blizu je bilo takrat do jedrskega odgovora na to. S takim konfliktom, kot smo mu priča sedaj v Ukrajini, pa se možnosti za tehnične in človeške napake še povečajo, poveča pa se tudi reakcija na te morebitne napake. Nevarnost je velika. Ocene jedrskih strokovnjakov so take, da bi tudi po najboljšem scenariju kopenske vojne za Ruse, ti delno lahko uporabili jedrsko orožje. To jedrsko orožje vedno visi v zraku.

Ali obstaja realna možnost za vojno v Evropi, torej tudi v Sloveniji?

Ogromno število držav pomaga Ukrajini, na drugi strani tudi Rusija išče svoje zaveznike, tako na vojaškem področju kot gospodarskem. Trenutno je v evropskih medijih videti, kot da se vse dogaja v Evropi, ampak to je površinska slika. Malo ljudi zadnje dni omenja Nato in ZDA, ki pa delujejo iz ozadja. Nedavno so razkrili podrobnosti o telefonskem pogovoru med ameriškim predsednikom Joejem Bidnom in kitajskim predsednikom Ši Džinpingom. Biden mu je grozil, da ga bo obesil na os zla proti Rusiji … Tako da tukaj poteka mnogo pogovorov in v ozadju je mnogo interesov.

Če bi prišlo do zaprtja zračnega prostora nad Ukrajino, čeprav tega Američani ne bodo sprejeli, bi se ekstremno povečala pripravljenost jedrskih sil … Rusi imajo 6000 jedrskih konic, temu ne moremo reči več samo blefiranje. Čim slabše bo šlo Rusom na bojišču, tem bolj se bodo opirali na zaveznike in ostro nastopali proti ukrajinskim zaveznicam. Doslej se pri sankcijah proti Rusiji še niso dotaknili energetskih sankcij. ZDA je tudi v zadnjih dneh dnevno uvozila 600.000 sodčkov ruske nafte. Rusija še dobavlja vse dogovorjene energente v Evropo. Ampak to bi se lahko s sankcijami z druge strani spremenilo. Meja, do kod se lahko to zaostruje, je strah vzbujajoča. Treba bi bilo to čim prej končati s pogajanji.

Ampak za zdaj so ta pogajanja bolj tipanje in hoja okoli vrele kaše. Vsakdo vztraja pri svojem. Kdaj pa lahko pričakujemo pogajanja, ki bi lahko prinesla konec vojne?

Jaz mislim, da šele takrat, ko se bo Rusiji priznal status supersile. Mi lahko pljuvamo po Putinu, ampak to ne bo zaustavilo vojne. To je vojna, ki je totalno nepotrebna in bi jo bilo lahko najlažje zaustaviti. Ukrajina je naredila strahotno napako. Zakonsko je uničila možnosti za uveljavitev dogovora Minsk 2. O tem sem že govoril. Več si preberite tukaj. Zakaj bi zdaj svoje vojake pošiljali v Ukrajino, da se borijo? Da se bo Ukrajina lahko včlanila v Nato? Tukaj je bila storjena ključna napaka. Ampak še vedno je prostor za dogovor. Menim pa, da Rusija ne bo prenehala, preden Ukrajina ne stopi korak nazaj. Za zdaj ni pripravljenosti na strani Ukrajine.

Niti na ruski ...

Iluzorno je pričakovati, da bo Rusija popustila, dokler ne doseže svojih ciljev.

Kaj pa so po vašem mnenju ruski cilji?

Verjetno bi Putin pristal na status Ukrajine kot nevtralne države. Ukrajini pa je treba ponuditi pospešen status približevanja EU in ji povedati, da v Nato ne more. Putin od tega ne bo odstopil.

Več ciljev je. Separatistični regiji Lugansk in Donjeck trenutno obsegata manj kot polovico ozemlja, ki sicer spada v to regijo. To območje hoče Putin razširiti do meja teh enklav. Drugi cilj pa je podaljšanje južnega krila. Pristanišče Mariupol je že v ruskih rokah, če pade še Odesa, je Rusija zelo blizu Pridnestrski republiki. To je pokrajina, ki je razglasila neodvisnost, ampak je niso priznali, zato je še vedno del Moldavije. Gre za še eno območje t. i. zamrznjenih konfliktov, ki so se razvili iz iz procesa osamosvajanje nekdanjih sovjetskih republik, kot so tudi Gorski Karabah, Abhazija in Južna Osetija. Če Rusom uspe povezati Donbas s Pridnestrsko republiko, Ukrajina ostane brez dostopa do Črnega morja. To bi Rusiji zagotavljajo pešanje ukrajinskega gospodarskega položaja.

Kaj menite o poteku vojne v Ukrajini? Rusi niso tako uspešni, kot smo vsi predvidevali? Zakaj?

Zasedba celotne Ukrajine ni realna možnost, Ukrajina je prevelika. Dovolj za Rusijo bo razširitev ozemlja Luganska in Donjecka, glede Harkova in Kijeva pa … Ni treba, da ju ruske enote zavzamejo. Menim, da ju bodo obkolili in odrezali od preskrbe. Njihovi cilji so drugje, kot sem povedal, v širokem pasu pod ruskim vplivom od Donbasa do Pridnestrske republike.