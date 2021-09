Kakšne so možnosti, da se okužite, če ste cepljeni: odvisno od teh štirih dejavnikov

Vrsta cepiva



Najpogostejši simptomi okužbe s koronavirusom so glavobol, izcedek iz nosu, kihanje, bolečine v grlu ter izguba okusa in vonja. Nekateri od teh simptomov najpogosteje doletijo necepljene, medtem ko jih spremljata še vročina in kašljanje. Cepljeni virus prenašajo v lažji obliki, zato je v manjšem odstotku potrebna hospitalizacija, če so se z virusom okužili po dveh odmerkih cepiva. Na portalu SciTechDaily.com so navedli štiri dejavnike, ki vplivajo na to, kako dobro nas cepivo ščiti.Vsako cepivo je dobro, ponavljajo strokovnjaki, a nekatera imajo boljše učinke oziroma uspešneje ustavijo razvoj bolezni. Raziskave so pokazale, da cepivo Pfizer zmanjša tveganje za razvoj bolezni covid 19 do 95-odstotno, medtem ko je pri Astrazeneci ta delež 81, če je bil razmik med dvema odmerkoma daljši.O tretjem, poživitvenem odmerku se danes vse bolj govori, saj se je izkazalo, da čas, ki je minil od cepljenja, vpliva na zaščito pred virusom. Raziskava, ki jo morajo sicer še potrditi, pravi, da cepivo Pfizer izgublja učinek že po šestih mesecih. Kolikšno zaščito nam nudi po šestih mesecih, še ni znano.Koliko nas cepivo ščiti, je odvisno tudi od različice virusa, ki nas napada. Cepiva so nastala predvsem na podatkih o alfa različici. Učinkovitost Pfizerja pri delta različici je s 95 odstotkov pri alfi različici upadlo na 88 odstotkov, kar pa je vsekakor bolje kot pri necepljenih, kjer je ta podatek nič odstotkov.Torej če ste v celoti cepljeni s cepivom Pfizer, so 88-odstotne možnosti, da delta različice ne boste dobili.Vsak človek ima drugačen imunski sistem in pri vsakem se telo drugače odzove ob prisotnosti virusa. Imunski sistem upada z leti, dodatno pa učinkovitost cepiva zmanjšujejo kronična obolenja.Starejše osebe in tisti s slabšim imunskim sistemom lahko razvijejo slabšo zaščito pred virusom po cepljenju kot popolnoma zdrave osebe ali pa jim ta zaščita hitreje pojenja.Kakor koli že, cepivo odlično zmanjšuje tveganje, da bi se okužili s koronavirusom, v velikem odstotku pa zmanjšuje tudi tveganje, da bi morali v bolnišnico ali celo umrli.